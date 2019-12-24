Медицинские организации Вологодчины получили новые автомобили

Автопарк медучреждений Вологодской области увеличился на 25 машин. Больницы получили 16 новых карет скорой помощи, также в районах будут работать шесть новых передвижных ФАПов и три дополнительных санитарных автомобиля.

Торжественная церемония передачи новых медицинских автомобилей в учреждения области прошла в Вологде. В ближайшие дни новый транспорт окажется на линиях. Поэтому в новогодние праздники, когда медучреждения традиционно работают в авральном режиме, врачам будет проще успеть к пациентам.

Так, новые кареты скорой помощи получили Бабаевская, Бабушкинская, Белозерская, Великоустюгская, Междуреченская, Никольская, Сямженская, Тарногская, Усть-Кубинская и Чагодощенская районные больницы. Кроме того, три новых медицинских автомобиля будут обслуживать областную клиническую больницу. Еще три машины направлены в детские больницы: две - в Вологду, одна - в Череповец. Автомобили оборудованы по последнему слову техники, они приспособлены для использования ГЛОНАСС и GPS с возможностью подачи сигнала тревоги.

В Городищенскую и Сусоловскую амбулаторию, а также в Верхнеентальский ФАП, расположенный на территории Кич-Городецого района, будут направлены новые санитарные автомобили. Это УАЗы. Учитывая, что санитарные автомобили на селе редко оказываются на дорогах с твердым покрытием, а часто и вовсе едут за пациентом по бездорожью, это самый надежный транспорт. К тому же УАЗы неприхотливы в эксплуатации, а запчасти стоят недорого.

Теперь жители всех удаленных деревень получат медицинскую помощь вовремя

Получившие санитарные автомобили медучреждения - это победители ежегодного конкурса "Здоровье вологжан". Сам конкурс проводится в Вологодской области с 2003 года, его суть в том, что сельские медучреждения, где активнее всего занимаются профилактикой заболеваний, где жители охотно проходят диспансеризацию и обращаются к врачам на ранних стадиях заболеваний, получают в подарок санитарные автомобили. Всего за 15 лет районные учреждения получили 55 новых машин.

Десять районных больниц, набравшие на первом этапе конкурса самые высокие баллы, получили портативные аппараты ЭКГ.

Настоящим новогодним подарком для жителей отдаленных территорий станут шесть передвижных лечебно-диагностических комплексов. Стоимость одного мобильного ФАПа составляет семь миллионов рублей. Из бюджета области на закупку таких автомобилей выделено 42 миллиона рублей.

Мобильный ФАП полностью оправдывает свое название. Комплекс оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, по сути, это полноценный медицинский кабинет на колесах. В мобильном ФАПе можно сделать кардиограмму, провести дефибрилляцию, также есть экспресс-анализатор, бактерицидный облучатель, имеется комплект оборудования для оказания медпомощи беременным.

Сейчас в Вологодской области действует 17 мобильных ФАПов. За 11 месяцев они совершили 705 выездов в 995 населенных пунктов, специалисты осмотрели 13 299 пациентов. Осмотр был комплексным, например, только флюорографию смогли сделать более 4300 жителей Вологодской области.

Передвижные ФАПы базируются в крупнейших районных больницах региона, например, есть они при Бабаевской, Вытегорской, Грязовецкой, Сокольской ЦРБ.?Также действуют отдельные передвижные флюорографические комплексы.

Сейчас в Вологодской области проводится реформа фельдшерско-акушерских пунктов. В регионе действует 519 стационарных ФАПов. Планируется, что к 2022 году из общего числа фунционирующих фельдшерско-акушерских пунктов будут выделены 117 "опорных" ФАПов. Это будут фельдшерско-акушерские пункты, к которым прикреплено более 300 человек. При каждом таком ФАПе будет санитарный автомобиль со всем необходимым оборудованием на борту. По вызовам на такой машине будет ездить фельдшер. По состоянию на 1 июня 2019 года уже создано 82 "опорных" ФАПа.

Трансформация ФАПов и расширение парка медицинских автомобилей - это вполне закономерные явления. В Вологодской области довольно много малых населенных пунктов. В регионе есть деревни, где живут двадцать-тридцать человек, и они имеют полное право на своевременную и качественную медицинскую помощь. И вариантов здесь два: либо помощь от мобильного ФАПа, либо, если требуется вмешательство узкого специалиста, важно вовремя попасть в больницу.

За последние семь лет для медицинских организаций области было приобретено 52 автомобиля скорой медицинской помощи, 163 санитарных автомобиля, 11 мобильных ФАПов и два передвижных флюорографических комплекса.

Прямая речь

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области:

- Вологодская область комплексно подходит к развитию сферы здравоохранения, в том числе и первичного звена, вкладывая много сил и средств во все направления: подготовку кадров, внедрение современных технологий. Медицинская помощь должна быть доступной. Поэтому мы продолжаем работу по обеспечению лечебных учреждений области санитарным автотранспортом. Каждый житель области, независимо от того, где он проживает - в крупном городе или в отдаленном населенном пункте, - должен быть обеспечен доступной первичной медицинской помощью.