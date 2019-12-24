На юге Петербурга водитель сбил, расстрелял и снова сбил пешехода

В Петербурге на проспекте Ветеранов водитель сбил пешехода, а потом открыл по нему стрельбу. Мужчина выжил только потому, что патроны были холостые.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, дорожный конфликт произошел возле дома № 171 по проспекту Ветеранов.

По предварительным данным, машина Nissan Almera на "зебре" сбила 21-летнего парня. Удар был не сильным, пешеход был в сознании и высказал о водителе все, что думает. Мужчине, сидевшему за рулем иномарки, не понравилась критика. Он не только не помог пострадавшему, но и достал из бардачка пистолет, открыл огонь по пешеходу, а потом сел в машину и уехал.

Раненный пешеход увидел, что неподалеку ходят мужчины в форме охранников, они обеспечивали безопасность одной из фирм, расположенных в многоэтажках. Пешеход попросил у них помощи.

Водитель иномарки увидел, что пешеход пытается дойти до охранников, развернулся и целенаправленно сбил пешехода, а затем начал выезжать из дворов. При попытке скрыться водитель иномарки протаранил несколько припаркованных у дома машин.

Далеко уехать мужчина не смог. Его задержали прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы. Сейчас на водителя заведено уголовное дело по статье "угроза убийством". Владельцы пострадавших машин считают ущерб.

А раненный пешеход проходит лечение в одной из петербургских больниц.