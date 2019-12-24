Новгородцы активно готовятся к новогодним каникулам. Десять дней праздников - пиковый зимний сезон для музеев, ресторанов, кафе, развлекательных центров. Однако уже сейчас очевидно: ряд системных проблем, которых не позволяют сделать туризм в регионе более доступным, так и не решены.

Развлекать туриста мало, его нужно еще хорошо накормить и найти ему ночлег. Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

В Новгородской области туроператоры жалуются на общепит: в регионе мало доступных кафе и ресторанов. А введенные единые билеты в музеи и скидочные карты не стали популярны у путешественников. Современный турист путешествует самостоятельно, а походу в музей предпочтет интерактивную экскурсию или мастер-класс.

Поездка в праздничные дни из Питера на три дня в Великий Новгород - от 11 тысяч рублей. Тур включает себя автобусный трансфер, проживание в гостинице "три звезды", питание и экскурсионное обслуживание. Такие же цены и в Псковской области. Для сравнения: путешествие в январе из Петербурга в Сочи или в Турцию с перелетом - от 20 тысяч рублей.

Зимой путешествуют семьями или компанией с друзьями. Основной турпоток сегодня - это индивидуальные и самоорганизуемые туристы. Групповой и корпоративный туризм уходит в прошлое, это тенденция и 2019 года. Даже сохранение прошлогодних цен не привлекает новых гостей.

- Мы не меняли цены на новогодние каникулы, - уверяет руководитель отдела продаж туристической компании Екатерина Репп. - Часто ставим интерактивные программы, квесты и ремесленные мастер-классы. Между прочим, старшее поколение с большим восторгом, например, рисует матрешку по-новгородски.

Современного туриста пытаются в первую очередь развлекать и удивлять. Здесь ставку делают на школьников, они пока еще путешествуют классами, но больше в межсезонье - на осенних и весенних каникулах. Маржинальность, то есть прибыль организатора такого тура выше. Для школьников в октябре, ноябре и марте туроператорам отели Великого Новгорода, как правило, дают скидку до 20 процентов. Школьные туры на два дня обходятся в 2,5 тысячи рублей. В эту сумму входит размещение, питание, экскурсионная программа по Кремлю и центру города, сообщила "РГ" директор туристической компании Елена Шалойко.

Великий и Нижний

В уходящем году до Новгородчины стало легче добираться. Во-первых, станцию Новгород-на-Волхове железнодорожники официально переименовали в Великий Новгород. Во-вторых, РЖД запущены новые поезда и открыты направления на Калининград и в Нижний. В феврале пошли "Ласточки" - Петрозаводск - Псков, тоже через Новгородскую область.

Получается, в этом году подешевели путевки, в которые ранее закладывалась стоимость переезда на автомобиле или автобусе.

Например, при выборе маршрута "Два кремля. Новгород и Псков" еще в 2018 году группа из двух-трех человек платила 6000 рублей за машину, а сегодня за 430 рублей с человека их отправляют из одного региона в другой на "Ласточке".

А вот запуск в 2019 году прямого поезда Великий Новгород - Нижний Новгород никакой роли для туриндустрии не сыграл. Путевок и проектов типа "Два Новгорода" не появилось.

- Мы не видим у такого проекта перспективы. Жителям Москвы и Санкт-Петербурга (а это 90 процентов наших гостей) удобнее и легче по логистике отдельно побывать в одном Новгороде, а потом в другом, - комментирует Елена Шалойко.

Душа или Родина

В России сегодня многие путают два Новгорода - Великий и Нижний. Последний более известен в стране. Поэтому новгородцы еще в начале нулевых начали продвигать свой города под слоганом "Великий Новгород - душа России". Популярным он не стал. Придумали новый: "Великий Новгород - Родина России", намекая на первого князя Рюрика, вече, памятник "Тысячелетие России". И все равно Новгороды продолжают путать даже ведущие федеральных теленовостей.

Сейчас продвижением Новгородчины и в России, и за рубежом занимаются две организации. Первая - муниципальное учреждение "Красная Изба", которая работает уже 18 лет; вторая - областная "Русь Новгородская", созданная правительством региона с участием всех районов области в 2017 году.

Обе организации предлагают гостям информацию о турпродуктах, об истории, праздниках и компаниях в регионе. Для удобства туристов сейчас продвигают скидочные карты и единые билеты. Заплатив один раз, гость может сэкономить в путешествии. Это в теории.

Например, выпущенный музеем-заповедником единый входной билет "Весь Кремль" дает возможность попасть во все музеи на территории Кремля за 500 рублей. Если покупать билеты отдельно в каждый музей, получится на 30 процентов дороже.

- Мы живем в эпоху дробного потребления. В России продукты, за которые ты сразу платишь много, а получаешь выгоду потом, не были популярны никогда. Люди, которые путешествовали по Европе и полагали, что такой продукт будет востребован в наших городах, ошибались, - поделилась своим мнением с "РГ" заместитель генерального директора Новгородского государственного объединенного музея-заповедника Ольга Конюхова. - Три года действует уже единый билет, и все годы цифра продаж примерно одинакова: за год продается не более 100 штук. На фоне того, что в целом во все наши музеи и филиалы за год продается более одного миллиона билетов.

Получается, за год единым билетом заинтересовалось около 0,01 процента гостей. Посещаемость самих музеев снижается планомерно с 2017 года. По данным музея-заповедника, продажи билетов падают в среднем на 10 процентов в год.

Цифры продаж "карты гостя" тоже пока не впечатляют. Туристам обещают скидки в кафе и ресторанах, в музеях, развлекательных центрах. Карта именная и на один день стоит 990 рублей, на три дня - 1990 рублей.

- Первый тираж карты - 1000 экземпляров, за полтора года мы продали около 10 процентов выпущенных карт, - рассказала "РГ" заместитель директора "Руси Новгородской" Ольга Шармиашвили. - Карта включает в себя государственные и частные музеи, предложение от наших партнеров - отелей, кафе, ресторанов, детских развлекательных центров. Мы подсчитали, что общая экономия во время путешествия составит до 30 процентов. Сейчас порядка 80 процентов предприятий у нас в партнерах - это те, кто занимается приемом, размещением, питанием туристов.

В итоге оказалось, что отечественный турист не готов четко планировать свой маршрут и просчитывать, где и сколько сможет сэкономить. Большинство трат - спонтанные, а некоторые даже нельзя предугадать и просчитать.

Вкуснее дома

Все туроператоры сегодня подтверждают: в Великом Новгороде и индивидуальному, и групповому туристу непросто найти интересную и недорогую кухню.

- Многие туристы нам говорят, что в новгородских ресторанах очень высокие цены. За ту же сумму можно вкуснее пообедать или поужинать в Москве и Петербурге. К сожалению, в Великом Новгороде за последние годы не появилось заведений, ориентированных на туриста, с недорогой и качественной едой. Нет в регионе и сетевых проектов, нет блинных интересных, пельменных, как в столицах, - рассказывает Елена Шалойко. - На приближающиеся зимние каникулы мы закладываем на обед 450 рублей в путевку, если турист российский, и не менее 1000 рублей для иностранцев.

Открываем, для примера, меню ресторана в центре. Закуски: новгородское сало с горчицей - 230 рублей, соленые грузди - 330 рублей. Второе: пельмени с медвежатиной - 590 рублей, корейка - 560 рублей.

- Питание туристов остается проблемой, - подтверждает Ольга Шармиашвили. - Гастрономического бренда так и не появилось, думаем еще. Мы близки к этому. Пытаемся понять, что интересно современному туристу.

Говоря о питании, новгородцы не любят, когда им припоминают ресторан "Детинец". Ресторан работал на территории Кремля с конца 1960-х годов, но ровно десять лет назад, в декабре 2009 года, его закрыли. Ресторан славился именно своей кухней, в него приглашали туристов, звезд эстрады, политиков. Места заказывали заранее.

В Великий Новгород чаще всего приезжают на день, поэтому всех экскурсантов здесь считают туристами. Для статистики

В разные годы ресторан пытались возродить, открыть или построить "Детинец" на новом месте.

Например, в 2012-2013 годах обсуждался проект открытия ресторанного комплекса в кремлевском парке, с инвестициями от 10 миллионов рублей. Но ничего так и не решили.

Игра цифр

Называть любого гостя туристом - это обывательское представление. Профессионалы делят всех на туристов и экскурсантов. Турист - это тот, кто остановился в регионе хотя бы на одну ночь. Экскурсант - это путешественник, приехавший на один день, или оказавшийся проездом, на несколько часов. Вообще Великий Новгород считается городом одного дня пребывания, поэтому экскурсантов в разы больше, чем туристов.

Туроператоры говорят, что 2019 год не показал всплесков или падений, остается на уровне 2018-го. В прошлом году в регион приехали 502 тысячи туристов. Эти данные афиширует областная организация "Русь Новгородская". По итогам этого года больших изменений не ждут.

Вместе с тем, по данным Новгородстата за прошлый год, во всех гостиницах, хостелах и домах отдыха (а их более 130), за весь год останавливались всего 341 тысяча человек. И это включая командированных, спортсменов, бизнесменов, гастролирующих артистов и т. п. Из них с целью отдыха и туризма - 217 тысяч гостей. Как статистика регионального правительства более чем в два раза превышает количество гостей - загадка. Очевидно, что любому региону очень выгодно показывать рост турпотока и не отставать от соседей. Внутренний туризм в России сейчас принято развивать и уделять ему внимание.

Развитие транспортной сети приводит к еще большей миграции путешественников, которые из туристов превращаются в экскурсантов и кочуют из региона в регион. Самостоятельно. Без туристических компаний.