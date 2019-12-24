Новости

Для расследования падения Су-57 в Хабаровском крае создадут спецкомиссию 09:55
В Нижнем Тагиле пресекли деятельность торговцев оружием 09:52
В Якутске выросло число заболевших корью 09:46
СМИ: госпитализированная в реанимацию Галина Волчек впала в кому 09:43
Из центра Севастополя вывезли 50-килограммовую бомбу 09:43
В СБУ ответили на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией 09:39
В Тюмени женщина умерла после осмотра врачами "скорой" 09:31
В Керчи опровергли слухи о вспышке туберкулеза в школе 09:23
Ученые разработали бесконтактную альтернативу УЗИ 09:15
Моряки ТОФ за год объехали восемь стран 09:03
Rolls-Royce построил самый быстрый в мире электросамолет 09:00
В Нижегородской области задержали мужчину, расчленившего тещу 08:55
Задушил после свадьбы: Жителя Камчатки заподозрили в убийстве жены 08:52
В США определили условия снятия антироссийских санкций 08:47
Произошло столкновение российского спутника "Метеор-М" с метеоритом 08:43
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту 08:11
Кучеров преодолел отметку в 500 очков в НХЛ 08:02
Названы самые плохие подарки на Новый год 07:53
Овечкин не спас свою команду от разгрома в Бостоне 07:41
Врачи рассказали, как кишечник предупреждает о раке на ранней стадии 07:30
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57 07:25
Более ста человек задержаны за сутки в Нью-Дели в ходе протестов 06:52
ДТП с автобусом в Индонезии привело к гибели 24 человек 06:46
В Хабаровском крае пожилой мужчина погиб при пожаре 06:33
В Германии пропавшего два года назад мальчика нашли в чулане у педофила 06:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг самых популярных в мире профессий
Составлен рейтинг самых популярных в мире профессий
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 08:58
Проект: В регионах

Автобус приедет

В Вологодской области меняется система субсидирования межмуниципальных маршрутов
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 290(8048)
В Вологодской области межмуниципальные автобусные перевозки получат дополнительные меры поддержки.
Решение о запуске новых маршрутов губернатор региона Олег Кувшинников (справа) принял после объездов удаленных районов Вологодчины. Фото: Архив правительства Вологодской области Решение о запуске новых маршрутов губернатор региона Олег Кувшинников (справа) принял после объездов удаленных районов Вологодчины. Фото: Архив правительства Вологодской области
Решение о запуске новых маршрутов губернатор региона Олег Кувшинников (справа) принял после объездов удаленных районов Вологодчины. Фото: Архив правительства Вологодской области

Сейчас в Вологодской области 170 межмуниципальных маршрутов, они работают в 21 из 24 районов. Все маршруты обслуживают 142 автобуса. В Вашкинском, Верховажском и Тарногском районах схема другая: здесь используют заказные перевозки.

Из тех районов, где межмуниципальные маршруты есть, 122 направления работают себе в убыток. По данным Заксобрания Вологодской области, в четырнадцати районах муниципалитеты субсидируют перевозчиков. Так, в 2019 году в местных бюджетах было предусмотрено 26,1 миллиона рублей на софинансирование маршрутов. Но этих сумм недостаточно для покрытия всех трат.

За счет продажи билетов перевозчики не могут выйти не то что в прибыль, даже на самоокупаемость. Как следствие, у перевозчиков есть два варианта: работать на энтузиазме и возить пассажиров на устаревших автобусах либо сокращать число рейсов. Оба варианта ничего хорошего не сулят.

Вологодская область - один из самых крупных регионов в европейской части России.

По площади ее можно сравнить с Грецией. Вологодчина в два раза больше Австрии или, например, Чехии. Но плотность населения здесь восемь человек на квадратный километр. В Вологодской области малые города и поселки достаточно отдалены друг от друга. На многих маршрутах работает один автобус. Например, между Кадуем и ближайшими поселками ездят автобусы на 40-50 мест. Днем в будни автобусы не заполняются, в выходные и вечерами мест, наоборот, не хватает. В итоге местные жители, понимая, что они могут в пиковые часы и не уехать, передвигаются на перекладных или вовсе отказываются от поездки. Все это влияет в конечном счете на окупаемость маршрутов. И такие проблемы есть во многих муниципалитетах, они не стабильны, а себестоимость поездок высока.

Межмуниципальные маршруты крайне важны, их можно сравнить с кровеносной системой. Люди ездят в соседние поселки на работу, из поселков в малые города постоянно идет поток к врачам узкой специализации. В конце концов, такими маршрутами пользуются люди, чтобы навестить своих близких, на этих же автобусах ездят туристы.

В Вологодской области изучили ситуацию с межмуниципальными маршрутами и нашли компромисс. Департамент дорожного хозяйства и транспорта региона разработал новую схему софинансирования, когда большая часть средств будет направлена из областного бюджета.

В области добавят 28 маршрутов, еще на 19 маршрутах планируют нарастить количество рейсов

Кроме того, Вологодчина расширит сеть межмуниципальных маршрутов. Изучение транспортной доступности районов показало, что в области не хватает 28 маршрутов, еще на 19 маршрутах необходимо нарастить количество рейсов. Например, чаще будут ходить автобусы в Белозерском районе, здесь в расписании появилось пять новых рейсов. Дополнительные автобусы пустят на маршрутах в Вожегодском, Кадуйском, Сокольском, Кичменгско-Городецском и Харовском районах.

Также в ряде районов автобусный парк нуждается в обновлении. Поэтому власти Вологодчины приняли решение направить дополнительные средства на новые маршруты и автобусы. Ожидается, что до начала весны в Вологодской области будут внесены изменения в нормативные акты, к 31 марта областные власти заключат соглашения с муниципалитетами о предоставлении субсидий, финальным этапом станет проведение конкурсных процедур. Автобусы по обновленным маршрутам пойдут уже с 1 мая. Известно, что только на покупку новых автобусов Вологодчина планирует потратить 24,5 миллиона рублей.

Изменение схемы субсидирования автобусных перевозок для муниципалитетов стало хорошей новостью.

Например, в Кичменгско-Городецком районе уже несколько лет не было межмуниципальных автобусных маршрутов. Глава района Любовь Дьякова говорит, что причина в отсутствии финансирования.

- За счет областного субсидирования мы запустим три новых маршрута из райцентра в Нижнюю Енталу, Светицу и Шатенево, - отметила Любовь Дьякова.

А, например, в Бабаевском районе по программе субсидирования появятся два маршрута, они будут связывать Бабаево с Войлохтой и поселком Верхний Конец.

В принципе, муниципалитеты также будут вкладывать средства в развитие местных перевозок. Но суммы окажутся вполне посильными, ведь областной бюджет оплатит 94 процента от всех затрат на покупку автобусов, открытие новых маршрутов и дополнительных рейсов.

Стоит отметить, что развитию связей между муниципалитетами в Вологодской области уделяют внимание давно. Так, в начале года все 26 муниципалитетов региона получили автобусы для поездок по районным нуждам. Сейчас на этих автобусах из района в район ездят творческие коллективы, члены советов ветеранов, педагоги для обмена опытом. Раньше им приходилось подстраиваться под автобусное расписание, а то и вовсе отказываться от поездок. Кроме того, в регионе обновлен парк школьных автобусов.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии
Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину