В Вологодской области межмуниципальные автобусные перевозки получат дополнительные меры поддержки.

Сейчас в Вологодской области 170 межмуниципальных маршрутов, они работают в 21 из 24 районов. Все маршруты обслуживают 142 автобуса. В Вашкинском, Верховажском и Тарногском районах схема другая: здесь используют заказные перевозки.

Из тех районов, где межмуниципальные маршруты есть, 122 направления работают себе в убыток. По данным Заксобрания Вологодской области, в четырнадцати районах муниципалитеты субсидируют перевозчиков. Так, в 2019 году в местных бюджетах было предусмотрено 26,1 миллиона рублей на софинансирование маршрутов. Но этих сумм недостаточно для покрытия всех трат.

За счет продажи билетов перевозчики не могут выйти не то что в прибыль, даже на самоокупаемость. Как следствие, у перевозчиков есть два варианта: работать на энтузиазме и возить пассажиров на устаревших автобусах либо сокращать число рейсов. Оба варианта ничего хорошего не сулят.

Вологодская область - один из самых крупных регионов в европейской части России.

По площади ее можно сравнить с Грецией. Вологодчина в два раза больше Австрии или, например, Чехии. Но плотность населения здесь восемь человек на квадратный километр. В Вологодской области малые города и поселки достаточно отдалены друг от друга. На многих маршрутах работает один автобус. Например, между Кадуем и ближайшими поселками ездят автобусы на 40-50 мест. Днем в будни автобусы не заполняются, в выходные и вечерами мест, наоборот, не хватает. В итоге местные жители, понимая, что они могут в пиковые часы и не уехать, передвигаются на перекладных или вовсе отказываются от поездки. Все это влияет в конечном счете на окупаемость маршрутов. И такие проблемы есть во многих муниципалитетах, они не стабильны, а себестоимость поездок высока.

Межмуниципальные маршруты крайне важны, их можно сравнить с кровеносной системой. Люди ездят в соседние поселки на работу, из поселков в малые города постоянно идет поток к врачам узкой специализации. В конце концов, такими маршрутами пользуются люди, чтобы навестить своих близких, на этих же автобусах ездят туристы.

В Вологодской области изучили ситуацию с межмуниципальными маршрутами и нашли компромисс. Департамент дорожного хозяйства и транспорта региона разработал новую схему софинансирования, когда большая часть средств будет направлена из областного бюджета.

В области добавят 28 маршрутов, еще на 19 маршрутах планируют нарастить количество рейсов

Кроме того, Вологодчина расширит сеть межмуниципальных маршрутов. Изучение транспортной доступности районов показало, что в области не хватает 28 маршрутов, еще на 19 маршрутах необходимо нарастить количество рейсов. Например, чаще будут ходить автобусы в Белозерском районе, здесь в расписании появилось пять новых рейсов. Дополнительные автобусы пустят на маршрутах в Вожегодском, Кадуйском, Сокольском, Кичменгско-Городецском и Харовском районах.

Также в ряде районов автобусный парк нуждается в обновлении. Поэтому власти Вологодчины приняли решение направить дополнительные средства на новые маршруты и автобусы. Ожидается, что до начала весны в Вологодской области будут внесены изменения в нормативные акты, к 31 марта областные власти заключат соглашения с муниципалитетами о предоставлении субсидий, финальным этапом станет проведение конкурсных процедур. Автобусы по обновленным маршрутам пойдут уже с 1 мая. Известно, что только на покупку новых автобусов Вологодчина планирует потратить 24,5 миллиона рублей.

Изменение схемы субсидирования автобусных перевозок для муниципалитетов стало хорошей новостью.

Например, в Кичменгско-Городецком районе уже несколько лет не было межмуниципальных автобусных маршрутов. Глава района Любовь Дьякова говорит, что причина в отсутствии финансирования.

- За счет областного субсидирования мы запустим три новых маршрута из райцентра в Нижнюю Енталу, Светицу и Шатенево, - отметила Любовь Дьякова.

А, например, в Бабаевском районе по программе субсидирования появятся два маршрута, они будут связывать Бабаево с Войлохтой и поселком Верхний Конец.

В принципе, муниципалитеты также будут вкладывать средства в развитие местных перевозок. Но суммы окажутся вполне посильными, ведь областной бюджет оплатит 94 процента от всех затрат на покупку автобусов, открытие новых маршрутов и дополнительных рейсов.

Стоит отметить, что развитию связей между муниципалитетами в Вологодской области уделяют внимание давно. Так, в начале года все 26 муниципалитетов региона получили автобусы для поездок по районным нуждам. Сейчас на этих автобусах из района в район ездят творческие коллективы, члены советов ветеранов, педагоги для обмена опытом. Раньше им приходилось подстраиваться под автобусное расписание, а то и вовсе отказываться от поездок. Кроме того, в регионе обновлен парк школьных автобусов.