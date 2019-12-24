Новгородец отправился в колонию за избиение трехмесячной девочки

Двадцатисемилетний житель Великого Новгорода отправился за решетку за избиение трехмесячной девочки. Об этом сообщили в СУ СК России по Новгородской области.

В ведомстве отмечают, что в феврале 2019 года мужчина выпил и поссорился со своей гражданской женой. Женщина держала на руках свою дочь 2018 года рождения, которой на тот момент было три месяца. В региональном СК полагают, что обвиняемый ударил девочку ладонью по голове, причинив здоровью ребенка тяжкий вред.

Девочка была доставлена в детскую областную клиническую больницу.

На мужчину сразу же завели уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего".

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к шести годам колонии строгого режима. В законную силу приговор пока не вступил.