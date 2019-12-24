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24.12.2019 14:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Бузову подали в суд из-за долга за петербургскую квартиру

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении Ольги Бузовой, задолжавшей за квартиру в Санкт-Петербурге 10 662 рубля 13 копеек.

Приставы выяснили, что родившиеся в год Тигра хуже всех платят алименты

Согласно базе исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, данные должницы в точности совпадают с данными известной певицы и светской львицы: Бузова Ольга Игоревна, дата рождения - 20 января 1986 года, место рождения - Ленинград.

Эти сведения подтверждаются и на сайте "Мировые судьи Санкт-Петербурга". Там также говорится, что предмет спора - взыскание платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Истец - ООО "УК "Космосервис Центр". Судебный приказ был принят к производству еще 27 августа 2019 года. Исполнительное производство возбуждено в декабре.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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