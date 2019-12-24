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24.12.2019 13:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербуржца посадили за стрельбу по детям из сигнального оружия

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге Василеостровский районный суд вынес приговор мужчине, который вечером 14 сентября 2019 года открыл стрельбу из сигнального оружия на детской площадке. Пострадал один ребенок.

Фото: iStock
На юге Петербурга водитель сбил, расстрелял и снова сбил пешехода

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, инцидент произошел возле дома № 10 по улице Весельной. Мужчина был пьян.

Следователи, а затем и суд, пришли к выводу, что мужчина пытался привлечь к себе внимание, проявлял пьяную удаль и грубое озорство.

Заряд попал в голову одного из мальчиков. Врачи оценили травмы как легкий вред здоровью. Но проблема не только непосредственно в телесных повреждениях. Дети увидели взрослого мужчину с предметом, похожим на оружие, услышали выстрел. Все, кто был на детской площадке, убежали, испытывая вполне реальный страх, за свою жизнь. Этот поступок суд признал грубейшим нарушением общественного порядка.

На судебном заседании мужчина заявил, что полностью признает свою вину.

У петербуржца будет достаточно времени, чтобы подумать над своим поведением. Ближайшие десять месяцев он проведет в колонии-поселении.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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