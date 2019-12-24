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24.12.2019 16:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Настройка рентабельности

Почему часть строительных компаний оказались банкротами к декабрю 2019 года
Текст: Алексей Михайлов (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 290(8048)
Строительная отрасль Северо-Запада переживает сложные времена. По данным "Финам", в Санкт-Петербурге работают около 150 крупных и средних строительных компаний, из которых около 30 предприятий с выручкой от 100 миллионов рублей в середине декабря 2019 года оказались в стадии банкротства. Эксперты отмечают, что число генподрядчиков, работающих в сегменте жилищного строительства, значительно сократилось, а рентабельность данного вида бизнеса снизилась почти до нуля, хотя еще год назад она составляла как минимум пять процентов.
Эксперты уверены, что теперь города будут расти значительно медленнее. Фото: Сергей Николаев/РГ Эксперты уверены, что теперь города будут расти значительно медленнее. Фото: Сергей Николаев/РГ
Эксперты уверены, что теперь города будут расти значительно медленнее. Фото: Сергей Николаев/РГ

Отчасти это было ожидаемо, уверен эксперт Алексей Белоусов. Такая ситуация наблюдается всегда, когда законы меняются в сторону ужесточения, как это случилось год назад, когда были внесены изменения в законодательство о долевом строительстве, касающиеся перехода на проектное финансирование.

Фото: iStock
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- Именно с этим было связано падение рентабельности строительного бизнеса, - полагает эксперт. - Теперь прибылью приходится делиться с банками, которые финансируют строительные проекты и делают это за плату. В этой ситуации бизнесу приходится экономить на всем, поскольку необходимо сдавать построенные объекты и расплачиваться по кредитам. Банки занимают в этом отношении жесткую позицию, и многие строительные компании были вынуждены начать процедуру банкротства, так как они оказались серьезно закредитованными. Финансовые организации требуют, чтобы была обеспечена как минимум 15-процентная маржинальность строящихся объектов, а это возможно далеко не всегда.

Строительные генеральные подрядчики работают сегодня по двум направлениям. Первое - это генподряд, реализуемый по 44-му или 223-му федеральным законам, когда государство размещает свои заказы на рынке. Работать в этой сфере всегда было непросто из-за многочисленных бюрократических процедур. Сейчас стало еще сложнее, поскольку за последние пять-шесть лет комитет по строительству вдвое сократил объем финансирования строительных заказов. Ранее бюджет строительства социальных объектов в Петербурге - школ, детсадов, поликлиник и других - составлял порядка 44 миллиардов рублей. Сегодня этот объем снизился примерно до 22 миллиардов. Алексей Белоусов связывает это с тем, что регион не осваивает примерно 50 процентов средств, выделяемых на строительство социальных объектов. Соответственно сокращается и количество компаний, работающих на этом рынке. Второе направление - строительство жилья, для чего необходимо вписаться в прокрустово ложе проектного финансирования.

Правда, снижение количества строительных компаний нельзя считать негативным фактом. По мнению гендиректора одной из строительных компаний Натальи Ловцевич, это связано в том числе и с общим "обелением" экономики. Кроме того, не все строительные предприятия были образцами чистоплотности в бизнесе и высокого качества строительных работ, и их исчезновение с рынка пойдет только на пользу. Данную тенденцию сглаживает и тот факт, что часть компаний-девелоперов, которые не смогли получить финансирование под свои проекты, сегодня становятся генподрядчиками.

Иная ситуация в Мурманской области. По выражению губернатора региона Андрея Чибиса, строительная отрасль в регионе "практически отсутствует". Здесь действуют лишь несколько небольших предприятий, которые не в состоянии удовлетворить имеющийся спрос.

Фото: iStock
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Даже крупные компании, строящие в регионе промышленные объекты, не могут найти на местном рынке достойных подрядчиков и вынуждены приглашать их со стороны. Сейчас Минстрой Заполярья по поручению главы региона готовит комплексный план возрождения строительства в Заполярье. По словам председателя "Союза строителей Мурмана" Николая Бережного, положить начало возрождению строительной отрасли могли бы госзаказы.

- Наиболее наглядный пример - это Москва, где строительный бизнес развивается, - отметил Николай Бережной. - Во многом - благодаря программе реновации жилья. В Мурманской области это подтолкнуло бы к развитию многие смежные сферы бизнеса, включая производство стройматериалов. Заполярье - один из самых богатых регионов России по месторождениям разнообразных строительных материалов, которые сегодня осваиваются слабо. .

Также экспертное сообщество готовит предложения, согласно которым предполагается ввести обязательство для крупного бизнеса при реализации крупных инвестпроектов задействовать местные строительные предприятия. Есть шанс, что предложения будут учтены: сегодня на всех уровнях обсуждается "Стратегия развития строительной отрасли до 2030 года". Пятипроцентная рентабельность бизнеса в этой сфере не устраивает никого, и в стратегии предполагается двухкратное увеличение прибыли.

Мнение

Ефим Басин, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства:

- Строительная отрасль находится не в лучшей форме, но 2019 год позволяет смотреть в будущее с надеждой. Приняты национальные проекты, которые подразумевают крупные государственные инвестиции. Сегодня доля государства в инвестициях не очень велика, особенно в сфере жилищного строительства. Более 90 процентов жилья сейчас строится за счет средств населения. Эту ситуацию предполагается кардинально изменить. Нацпроекты предусматривают вложения государственных средств в размере 26 триллионов рублей. Это станет очень существенной добавкой к загрузке строительных и проектных организаций, и профессиональные сообщества прогнозируют серьезное улучшение ситуации.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Мурманская область

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