Строительная отрасль Северо-Запада переживает сложные времена. По данным "Финам", в Санкт-Петербурге работают около 150 крупных и средних строительных компаний, из которых около 30 предприятий с выручкой от 100 миллионов рублей в середине декабря 2019 года оказались в стадии банкротства. Эксперты отмечают, что число генподрядчиков, работающих в сегменте жилищного строительства, значительно сократилось, а рентабельность данного вида бизнеса снизилась почти до нуля, хотя еще год назад она составляла как минимум пять процентов.

Отчасти это было ожидаемо, уверен эксперт Алексей Белоусов. Такая ситуация наблюдается всегда, когда законы меняются в сторону ужесточения, как это случилось год назад, когда были внесены изменения в законодательство о долевом строительстве, касающиеся перехода на проектное финансирование.

- Именно с этим было связано падение рентабельности строительного бизнеса, - полагает эксперт. - Теперь прибылью приходится делиться с банками, которые финансируют строительные проекты и делают это за плату. В этой ситуации бизнесу приходится экономить на всем, поскольку необходимо сдавать построенные объекты и расплачиваться по кредитам. Банки занимают в этом отношении жесткую позицию, и многие строительные компании были вынуждены начать процедуру банкротства, так как они оказались серьезно закредитованными. Финансовые организации требуют, чтобы была обеспечена как минимум 15-процентная маржинальность строящихся объектов, а это возможно далеко не всегда.

Строительные генеральные подрядчики работают сегодня по двум направлениям. Первое - это генподряд, реализуемый по 44-му или 223-му федеральным законам, когда государство размещает свои заказы на рынке. Работать в этой сфере всегда было непросто из-за многочисленных бюрократических процедур. Сейчас стало еще сложнее, поскольку за последние пять-шесть лет комитет по строительству вдвое сократил объем финансирования строительных заказов. Ранее бюджет строительства социальных объектов в Петербурге - школ, детсадов, поликлиник и других - составлял порядка 44 миллиардов рублей. Сегодня этот объем снизился примерно до 22 миллиардов. Алексей Белоусов связывает это с тем, что регион не осваивает примерно 50 процентов средств, выделяемых на строительство социальных объектов. Соответственно сокращается и количество компаний, работающих на этом рынке. Второе направление - строительство жилья, для чего необходимо вписаться в прокрустово ложе проектного финансирования.

Правда, снижение количества строительных компаний нельзя считать негативным фактом. По мнению гендиректора одной из строительных компаний Натальи Ловцевич, это связано в том числе и с общим "обелением" экономики. Кроме того, не все строительные предприятия были образцами чистоплотности в бизнесе и высокого качества строительных работ, и их исчезновение с рынка пойдет только на пользу. Данную тенденцию сглаживает и тот факт, что часть компаний-девелоперов, которые не смогли получить финансирование под свои проекты, сегодня становятся генподрядчиками.

Иная ситуация в Мурманской области. По выражению губернатора региона Андрея Чибиса, строительная отрасль в регионе "практически отсутствует". Здесь действуют лишь несколько небольших предприятий, которые не в состоянии удовлетворить имеющийся спрос.

Даже крупные компании, строящие в регионе промышленные объекты, не могут найти на местном рынке достойных подрядчиков и вынуждены приглашать их со стороны. Сейчас Минстрой Заполярья по поручению главы региона готовит комплексный план возрождения строительства в Заполярье. По словам председателя "Союза строителей Мурмана" Николая Бережного, положить начало возрождению строительной отрасли могли бы госзаказы.

- Наиболее наглядный пример - это Москва, где строительный бизнес развивается, - отметил Николай Бережной. - Во многом - благодаря программе реновации жилья. В Мурманской области это подтолкнуло бы к развитию многие смежные сферы бизнеса, включая производство стройматериалов. Заполярье - один из самых богатых регионов России по месторождениям разнообразных строительных материалов, которые сегодня осваиваются слабо. .

Также экспертное сообщество готовит предложения, согласно которым предполагается ввести обязательство для крупного бизнеса при реализации крупных инвестпроектов задействовать местные строительные предприятия. Есть шанс, что предложения будут учтены: сегодня на всех уровнях обсуждается "Стратегия развития строительной отрасли до 2030 года". Пятипроцентная рентабельность бизнеса в этой сфере не устраивает никого, и в стратегии предполагается двухкратное увеличение прибыли.

Мнение

Ефим Басин, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства:

- Строительная отрасль находится не в лучшей форме, но 2019 год позволяет смотреть в будущее с надеждой. Приняты национальные проекты, которые подразумевают крупные государственные инвестиции. Сегодня доля государства в инвестициях не очень велика, особенно в сфере жилищного строительства. Более 90 процентов жилья сейчас строится за счет средств населения. Эту ситуацию предполагается кардинально изменить. Нацпроекты предусматривают вложения государственных средств в размере 26 триллионов рублей. Это станет очень существенной добавкой к загрузке строительных и проектных организаций, и профессиональные сообщества прогнозируют серьезное улучшение ситуации.