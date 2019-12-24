Данные Банка России, Росстата и других источников проанализировали специалисты проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков". Обновленная карта кредитной и сберегательной активности домохозяйств внушает осторожный оптимизм.
С одной стороны, совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила по итогам третьего квартала 2019-го чуть более 17 триллионов рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 17 процентов. Средний уровень закредитованности за год также вырос - с 25 до 30 процентов.
В десятку самых закредитованных российских регионов попали два субъекта СЗФО. На девятой строчке оказалась Ленинградская область, где соотношение задолженности и среднегодовых доходов домохозяйств составило 41 процент. На десятом месте - Республика Коми, где этот показатель достиг 40 процентов.
С другой стороны, по сравнению с первым кварталом 2019-го уровень закредитованности регионов СЗФО изменился несущественно, а общероссийский показатель вовсе остался неизменным. Взрывного роста эксперты не ожидают и по итогам четвертого квартала. Основным сдерживающим фактором станет введение оценки предельной долговой нагрузки потребителя - ее банки обязаны учитывать, выдавая необеспеченные кредиты, с 1 октября текущего года.
При этом отдельные крупные игроки, по словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, по-прежнему предлагают заемщикам кредиты в размере, значительно превышающем среднерыночный показатель выдачи. Кроме того, некоторые банки увеличивают предлагаемые лимиты, чтобы не терять клиента из-за недостаточной суммы кредита.
- С начала 2015 года размер среднего кредита вырос на 66 процентов, - делится информацией Евгения Лазарева. - За тот же период, по данным Росстата, размер средней начисленной зарплаты вырос только на 53 процента. Наблюдая за кредитной и сберегательной активностью россиян, мы видим, что кредитование становится все более долгосрочным, так как клиенты имеют ограниченный запас по предельной долговой нагрузке. Поэтому важно наряду с самодекларированием заемщиков предусматривать ограничения по ссудным лимитам и темпам увеличения задолженности.
Что касается "просрочки", ее общий объем к концу третьего квартала составил 756,5 миллиарда рублей, сократившись за год на семь процентов. В целом по стране соотношение проблемных кредитов и общей долговой массы оценивается в 4,4 процента.
В большинстве регионов СЗФО доля "плохих" долгов в общем портфеле не превысила общероссийского показателя. Но есть регионы, где ситуация остается непростой. Так, в Калининградской области уровень просроченной задолженности составил по итогам третьего квартала 6,2 процента. В общероссийском антирейтинге Янтарный край оказался на шестом месте после четырех республик Северного Кавказа и Бурятии.
- Сократить число заемщиков с большими долгами можно только через профилактику и ответственное кредитование, - продолжает Евгения Лазарева. - Многие граждане совершают такое количество необдуманных действий, что из-за этого оказываются жертвами мошенников. Важно, чтобы была большая профилактическая работа по финансовому просвещению граждан.
Михаил Эскиндаров, ректор Финансового университета при Правительстве РФ:
- 1 октября начали действовать ограничения предельной долговой нагрузки. Если кредитная задолженность превысит 50 процентов доходов заемщика, то банк не выдаст деньги. С одной стороны, это хорошо, это все дальше отодвигает нас от формирования финансового пузыря. С другой стороны, мы сводим рынок к застою. И еще кое-что мы упускаем из виду. Примерно 70 процентов населения имеет кредиты. Многие брали новые ссуды на погашение ранее полученных. Теперь 15-20 процентов заемщиков вообще будут отрезаны от кредитования как такового.