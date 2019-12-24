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24.12.2019 14:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кредитная карта бита

Эксперты говорят о стабилизации рынка кредитования. Несмотря на долги россиян
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 290(8048)
Совокупный объем кредитной задолженности россиян в третьем квартале текущего года достиг 30 процентов. Это значит, что среднестатистическая семья направляет почти треть всех годовых доходов на погашение банковских кредитов. По сравнению со вторым кварталом показатель увеличился на два процента, но по сравнению с началом года остался неизменным. Кроме того, доля просроченной задолженности в последние месяцы снижается, что позволяет экспертам говорить о стабилизации рынка кредитования. Однако в отдельных субъектах РФ, в том числе в регионах Северо-Западного федерального округа, ситуация остается непростой.

Данные Банка России, Росстата и других источников проанализировали специалисты проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков". Обновленная карта кредитной и сберегательной активности домохозяйств внушает осторожный оптимизм.

С одной стороны, совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила по итогам третьего квартала 2019-го чуть более 17 триллионов рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 17 процентов. Средний уровень закредитованности за год также вырос - с 25 до 30 процентов.

В десятку самых закредитованных российских регионов попали два субъекта СЗФО. На девятой строчке оказалась Ленинградская область, где соотношение задолженности и среднегодовых доходов домохозяйств составило 41 процент. На десятом месте - Республика Коми, где этот показатель достиг 40 процентов.

Фото: iStock
Банки стали снижать ставки по потребительским кредитам

С другой стороны, по сравнению с первым кварталом 2019-го уровень закредитованности регионов СЗФО изменился несущественно, а общероссийский показатель вовсе остался неизменным. Взрывного роста эксперты не ожидают и по итогам четвертого квартала. Основным сдерживающим фактором станет введение оценки предельной долговой нагрузки потребителя - ее банки обязаны учитывать, выдавая необеспеченные кредиты, с 1 октября текущего года.

При этом отдельные крупные игроки, по словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, по-прежнему предлагают заемщикам кредиты в размере, значительно превышающем среднерыночный показатель выдачи. Кроме того, некоторые банки увеличивают предлагаемые лимиты, чтобы не терять клиента из-за недостаточной суммы кредита.

- С начала 2015 года размер среднего кредита вырос на 66 процентов, - делится информацией Евгения Лазарева. - За тот же период, по данным Росстата, размер средней начисленной зарплаты вырос только на 53 процента. Наблюдая за кредитной и сберегательной активностью россиян, мы видим, что кредитование становится все более долгосрочным, так как клиенты имеют ограниченный запас по предельной долговой нагрузке. Поэтому важно наряду с самодекларированием заемщиков предусматривать ограничения по ссудным лимитам и темпам увеличения задолженности.

Что касается "просрочки", ее общий объем к концу третьего квартала составил 756,5 миллиарда рублей, сократившись за год на семь процентов. В целом по стране соотношение проблемных кредитов и общей долговой массы оценивается в 4,4 процента.

В большинстве регионов СЗФО доля "плохих" долгов в общем портфеле не превысила общероссийского показателя. Но есть регионы, где ситуация остается непростой. Так, в Калининградской области уровень просроченной задолженности составил по итогам третьего квартала 6,2 процента. В общероссийском антирейтинге Янтарный край оказался на шестом месте после четырех республик Северного Кавказа и Бурятии.

- Сократить число заемщиков с большими долгами можно только через профилактику и ответственное кредитование, - продолжает Евгения Лазарева. - Многие граждане совершают такое количество необдуманных действий, что из-за этого оказываются жертвами мошенников. Важно, чтобы была большая профилактическая работа по финансовому просвещению граждан.

Прямая речь

Михаил Эскиндаров, ректор Финансового университета при Правительстве РФ:

- 1 октября начали действовать ограничения предельной долговой нагрузки. Если кредитная задолженность превысит 50 процентов доходов заемщика, то банк не выдаст деньги. С одной стороны, это хорошо, это все дальше отодвигает нас от формирования финансового пузыря. С другой стороны, мы сводим рынок к застою. И еще кое-что мы упускаем из виду. Примерно 70 процентов населения имеет кредиты. Многие брали новые ссуды на погашение ранее полученных. Теперь 15-20 процентов заемщиков вообще будут отрезаны от кредитования как такового.

Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область СЗФО Псковская область СЗФО Республика Коми

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