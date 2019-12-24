Суд продлил срок в СИЗО историку Соколову

Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко.

В Москву он был переведен в связи с необходимостью провести в центре психиатрии имени Сербского психолого-психиатрическую экспертизу. Там он сейчас и находится. В связи с этим он не присутствовал на заседании.

Дело обвиняемого в тяжком преступлении доцента передали в центральный аппарат СК, а самого его перевели из петербургских "Крестов" в московский СИЗО "Бутырка". После проведения экспертизы он до 22 апреля, по решению суда, будет находиться в следственном изоляторе.

Защита просила выпустить Соколова под домашний арест, предоставив документы об инвалидности родителей историка, которым нужен уход.

По информации следователей, завершить производство по назначенным экспертизам, в том числе биологической, дактилоскопической, а также экспертизе тела убитой, планируется в течении четырех месяцев. Также планируется допросить оставшихся свидетелей.

Преступление произошло 7 ноября. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Самого обвиняемого вытащили из реки Мойка, куда он выкинул останки расчлененного тела убитой. И сам соскользнул в воду.