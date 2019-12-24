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24.12.2019 16:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Арктика без пятен

Ученые разработают дорожную карту очистки северных архипелагов
Текст: Марина Ледяева
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 290(8048)
Генеральная уборка Арктики, которая велась в последнее десятилетие, получит продолжение. Основной объем отходов, оставшихся на архипелагах Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) и Новая Земля с советских времен, уже вывезли на материк за несколько полевых сезонов. Это проржавевшие бочки с остатками топлива, металлолом, строительный и прочий мусор - всего 50 тысяч тонн. Но на северных островах остались следы от разливов нефтепродуктов, угрожающие хрупкой экосистеме Арктики. Прежде чем их ликвидировать, необходимо понять, как это делать. Обычные методы очистки и рекультивации почв не всегда работают в высоких широтах, а порой они могут причинить окружающей среде еще больший вред, чем само загрязнение.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Решать проблему будут в рамках трехлетнего комплексного проекта "Чистая Арктика". Ученые оценят масштабы загрязнения почвы топливом и горюче-смазочными материалами, которые десятилетиями завозились на острова для работы военных объектов, научных и метеорологических баз. В итоге исследователи составят дорожную карту с рекомендациями по очистке конкретных территорий. Организаторами проекта стали национальный парк "Русская Арктика", в состав которого входят ЗФИ и северная часть Новой Земли, одна из российских нефтяных компаний и правительство Архангельской области.

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- Хозяйственная деятельность велась на арктических архипелагах с 1930-х годов, - отмечает представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит. - Экологические аспекты в советский период не считались приоритетными. Лишь в новом веке, с 2012 по 2017 год, была успешно проведена огромная работа по ликвидации накопленного экологического ущерба. Новый проект позволит продолжить очистку Арктики. Он полностью отвечает задачам, поставленным в нацпроекте "Экология" и федеральном проекте "Чистая страна". При этом запланированные мероприятия не охвачены финансированием из федерального бюджета.

Предыдущая работа по уборке Арктики стала пилотной для своего времени. Как подчеркивает директор нацпарка Александр Кирилов, ни одна страна прежде не проводила подобных мероприятий в высоких широтах. Определенные наработки имелись в канадской Арктике и на Шпицбергене, однако перенимать опыт экстренной экологической помощи, которая требовалась российским архипелагам, было не у кого. Первым этапом стало геоэкологическое обследование территорий, по результатам которого составили список самых загрязненных островов ЗФИ: Земля Александры, Греэм-Белл, Гукера, Гофмана, Рудольфа и Хейса. Затем разработали комплексную программу очистки с акцентом на первоочередных мерах.

Порой ситуация становилась критической. Так, вода размывала берега острова Греэм-Белл, и топливо с бывшего авиационного склада грозило вылиться прямо в море. Но экологическую катастрофу с многомиллионным ущербом удалось предотвратить.

После очистки на площади 500 гектаров провели техническую рекультивацию, а уникальный опыт арктической уборки стали использовать на других заповедных территориях.

Новая программа по изучению последствий антропогенного воздействия на экосистему северных архипелагов также реализуется впервые. В ней примут участие специалисты в области геологии, химии, биологии и географии из разных научных организаций страны. Ученые определят границы участков накопленного экологического ущерба и динамику распространения горюче-смазочных материалов в почве.

В Арктике увеличится количество экспортеров газа

- Нам предстоит выяснить, что происходит с очагами загрязнения и может ли природа справиться с ними без нашего участия, - поясняет руководитель проекта "Чистая Арктика" геолог Дмитрий Крюков. - Ведь процесс самоочищения идет в любом случае, только в арктических условиях гораздо медленнее. Другой вопрос: как эти нефтяные пятна влияют на экосистему? У нас появилось предположение, что иногда даже положительно: при недостатке органики арктическая растительность может воспринимать нефтепродукты как источник питания. Чтобы осмыслить все эти процессы, понадобятся специалисты в разных областях науки.

Выбор способа рекультивации - еще одна из задач. В более теплых регионах загрязненный грунт можно полностью снять и вывезти, а на его месте вскоре появится новая растительность. В высоких широтах на это потребуется длительное время.

- Арктические острова труднодоступны для специалистов. Материалы, которые мы получаем, представляют максимальную научную ценность. В связи с этим необходимо разработать методики дистанционной оценки территорий, - добавляет научный сотрудник Института географии РАН Александр Добрянский.

Минувшим летом ученые взяли пробы грунта и воды на Земле Александры. Подобную разведку проведут и на других островах ЗФИ.?Обнаружить очаги загрязнения ученым помогут беспилотные летательные аппараты и космические снимки.

Справка "РГ"

В советские годы вывозить мусор из Арктики считалось нерентабельным. Задача очистить самые северные территории страны была поставлена вскоре после создания нацпарка "Русская Арктика" в 2009 году. Количество отходов, вывезенных за время уборки с ЗФИ и Новой Земли, по массе сопоставимо с пятью Эйфелевыми башнями.

Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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