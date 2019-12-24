В Ленобласти предложили оснастить частное оружие радиомаячками

Оборудовать маячками все гражданское огнестрельное оружие в России - с таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Свое обращение на этот счет он направил министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

В письме (его копия имеется в распоряжении "РГ"), автор инициативы предлагает рассмотреть возможность оборудования оружия, продаваемого гражданским лицам, цифровыми или радиомаячками. Такие метки позволят правоохранителям в режиме реального времени видеть, где находится оружие, и, возможно, предотвращать преступления.

Речь идет об оружии, которое имеет повышенную мощность и дальность ведения огня или произведено на базе боевого оружия, уточняется в документе.

Маячки позволят повысить качество слежения за оборотом оружия, а значит, послужат на благо общественной безопасности, полагает Владимир Петров. По его мнению, каким бы жестким не было законодательство, невозможно предусмотреть "множество вероятностей человеческого фактора", так что злоумышленники всегда могут найти возможность завладеть гражданским оружием и использовать его для преступных целей.