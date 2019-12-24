В Петербурге "Газель" сбила ребенка на пешеходном переходе

Двухлетняя девочка оказалась в больнице после того, как ее сбила "Газель" на юге Санкт-Петербурга.

Как сообщили в ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло накануне, 23 декабря, около 14.10 на перекрестке улицы Орджоникидзе и проспекта Космонавтов (Московский район).

Фургон сбил на регулируемом пешеходном переходе 24-летнюю женщину, которая везла в коляске ребенка. Девочка доставлена в больницу в состоянии средней тяжести.

Известно, что за рулем "Газели" находился 47-летний мужчина. Судя по записи с видеорегистратора, женщина с ребенком переходили дорогу на зеленый свет светофора.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.