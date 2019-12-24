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24.12.2019 12:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге младенец умер при домашних родах

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Следственный комитет Петербурга начал проверку обстоятельств, при которых в квартире по улице Лидии Зверевой скончался новорожденный ребенок, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

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По предварительным данным, смерть наступила при домашних родах.

Сейчас сотрудники ведомства выясняют, кто помогал женщине разрешиться от бремени, при каких обстоятельствах это происходило, наблюдалась ли петербурженка в женской консультации и отдавала ли частной акушерке деньги.

Также назначена экспертиза для установления причины смерти ребенка. Эти данные имеют принципиальное значение не только для регионального Следкома, но и для родителей погибшего младенца, ведь после заключения специалистов, станет ясно, имел ли ребенок шансы выжить, если бы он появился на свет не в квартире, а в стенах медучреждениях.

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