В Петербурге младенец умер при домашних родах

Следственный комитет Петербурга начал проверку обстоятельств, при которых в квартире по улице Лидии Зверевой скончался новорожденный ребенок, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, смерть наступила при домашних родах.

Сейчас сотрудники ведомства выясняют, кто помогал женщине разрешиться от бремени, при каких обстоятельствах это происходило, наблюдалась ли петербурженка в женской консультации и отдавала ли частной акушерке деньги.

Также назначена экспертиза для установления причины смерти ребенка. Эти данные имеют принципиальное значение не только для регионального Следкома, но и для родителей погибшего младенца, ведь после заключения специалистов, станет ясно, имел ли ребенок шансы выжить, если бы он появился на свет не в квартире, а в стенах медучреждениях.