В Петербурге предложили восстановить недостроенную Растрелли колокольню

Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Санкт-Петербурге подготовил обращение в администрацию города, в котором предлагает восстановить колокольню Смольного собора, которую в свое время не достроил автор собора Растрелли. Она была возведена только до второго яруса, а потом разобрана.

- Городу необходимы новые яркие архитектурные доминанты и символы, - говорит представитель Фонда Филипп Грибанов. - Именно таким символом может стать и не завершенная Растрелли колокольня Смольного монастыря.

Эту идею поддерживает и архитектурное сообщество города. По словам историков, Растрелли планировал, что колокольня вознесется ввысь до 168 метров, однако реализации проекта помешала смена власти в России и прекращение финансирования в связи с Семилетней войной.

Все чертежи и макеты сохранились в архивах, поэтому, как отметил генеральный директор группы компаний "Геореконструкция" Алексей Шашкин, восстановить объект вполне возможно. По его словам, это станет своеобразным "рукопожатием через века" архитекторов и строителей Петербурга.

Второе предложение, содержащееся в обращении к властям города, касается памятника Александру III работы Паоло Трубецкого. Сейчас он стоит во дворе Мраморного Дворца. Авторы инициативы предлагают вернуть его на историческое место - в центр площади Восстания. В свою очередь стелу, возвышающуюся там сейчас, предложено перенести на площадь Мужества.

Руководитель архитектурного бюро Рафаэль Даянов считает, что таким образом площадь Мужества получит завершенный облик. Кроме того, перенесение стелы станет катализаторов ее благоустройства, в частности - сооружения на площади Мужества подземных переходов, как это и планировалось в начале 70-х годов прошлого века.