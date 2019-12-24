В Петербурге утвердили список мероприятий к годовщине снятия блокады

В Петербурге 27 января не будут проводить парад на Дворцовой площади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Северной столицы Александра Беглова.

Глава города отметил, что в 76-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, на Дворцовой площади пройдет интерактивная программа.

Петербуржцы и гости города могут попробовать солдатскую кашу, посмотреть на отреставрированные ретро-автомобили и технику. Основные мероприятия будут проходить на Дворцовой площади.

Освобождение Ленинграда от блокады отметили в городе 27 января 1944 года. Ключом к окончательному снятию осады стало освобождение Великого Новгорода, которое произошло 20 января 1944 года.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Точное количество жертв до сих пор не установлено. Во время Нюрнбергского процесса звучали данные, что в осажденном городе от голода, болезней и бомбежек скончалось 632 тысячи человек. Сейчас историки склоняются к мнению, что жертв было намного больше, но точное число погибших установить невозможно, так как многих хоронили без документов. Зачастую не было документов и у тех, кого увозили в эвакуацию.