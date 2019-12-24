В Поморье возрождают региональнальную авиацию

На недавнем совещании с кабинетом министров президент РФ распорядился создать в стране сеть региональных авиамаршрутов. Сегодня из города в город даже в пределах одного региона зачастую приходится летать через Москву или Петербург. Чтобы уйти от этой практики, необходимо также расширять авиационную инфраструктуру - развивать аэропорты и строить взлетно-посадочные полосы.

Вместе с тем, если во многих регионах не смогли возродить авиационную инфраструктуру, пришедшую в упадок с советских времен, то в Поморье открываются новые аэропорты и маршруты.

Так, в 2020 году планируется возобновить полеты из Архангельска в Вельск, а год спустя - в туристический Каргополь. Буквально спасены аэропорты Котласа и Лешуконского, которые едва не исчезли, оказавшись в частных руках. На Соловках создается современный аэропортовый комплекс. Обновленный аэропорт Архангельска перевозит уже более 900 тысяч пассажиров в год, а в 2021-м собирается взять "миллионную" высоту. При этом более 600 тысяч человек полетят по прямым маршрутам.

- В соответствии с указом президента РФ акции главных авиационных активов области - аэропорта Архангельск и 2-го Архангельского объединенного авиаотряда - были переданы из федеральной в региональную собственность, - рассказал журналистам "РГ" председатель правительства Поморья Алексей Алсуфьев. - В стране было немало примеров, когда стратегические авиапредприятия уходили в частные руки и теряли свое назначение. Область взяла на себя обязательство поддерживать эти активы в работоспособном состоянии, а главное - вкладывать средства в их развитие. Прибыль остается в регионе и направляется на реконструкцию аэропортов, обновление авиапарка, развитие маршрутной сети.

Всего к 2022 году область должна направить на развитие авиапредприятий свыше миллиарда рублей.

- До передачи акций складывалась парадоксальная ситуация: регион субсидировал местные авиаперевозки, но не мог распоряжаться полученной прибылью, - продолжает тему гендиректор аэропорта Архангельск Ваге Петросян. - При этом парк авиатехники практически не обновлялся. А за последние два года получены четыре новых самолета, вертолет и еще один на подходе. Мы на собственные средства построили новый терминал в аэропорту Архангельск, провели реконструкцию привокзальной площади, закупаем современную технику. Большая работа проводится по аэропортовому комплексу Соловков, который входит в наше предприятие.

Возрождать авиацию в районах области помогает крупный бизнес. Аэропорт Котласа поддерживает работающее там промышленное предприятие. В Вельске лесопромышленная компания вложила в авиационную инфраструктуру почти 300 миллионов рублей. Управлять ею также будет аэропорт Архангельска: единое администрирование - еще одна особенность развития региональной авиации.

Обновленный аэропорт Архангельска принимает уже 900 тысяч пассажиров в год

Все это позволяет создавать новые прямые авиамаршруты. Открыты рейсы в Петрозаводск, возобновлено авиасообщение с Мурманском, идет поиск перевозчика на линии Котлас - Санкт-Петербург. Планируется возродить регулярные международные рейсы из Архангельска в Скандинавские страны.

Что касается местных авиаперевозок, в областной бюджет ежегодно закладываются субсидии на компенсацию недополученных доходов в связи с госрегулированием тарифов. Суммы постоянно растут.

- Если в 2012 году авиаперевозчикам было возмещено более 78 миллионов рублей, то по итогам 2019-го размер субсидий превысит 245 миллионов, - отмечает Алексей Алсуфьев. - С будущего года областной бюджет взял на себя 50-процентную компенсацию стоимости авиабилетов для ряда жителей отдаленных территорий - малоимущих инвалидов, северян 65 лет и старше, несовершеннолетних и других категорий граждан. Правительство области также прорабатывает вопрос о снижении в 2020 году стоимости авиабилетов для всех жителей отдаленных населенных пунктов. Кроме того, предполагается, что с 2021 года на поддержку региональных авиаперевозок пойдут субсидии из федерального бюджета.

Но воздушный транспорт не может вечно жить на бюджетной "подкормке", полагают эксперты. Региональная авиация должна стать привлекательным бизнес-активом.

- Разумеется, регион всегда будет дотировать работу санавиации и тушение лесных пожаров. Но дальнейшим развитием пассажирских авиаперевозок в идеале должен заниматься частный бизнес с определенной долей госучастия. Поэтому мы планируем к 2025 году обеспечить выполнение авиацией всех социальных функций и при этом предложить рынку инвестиционно емкий актив, - подчеркнул глава областного правительства.

- Есть задачи, которые невозможно решить без участия государства. Например, реконструкция взлетно-посадочной полосы. ВПП аэропорта Архангельск к тому же находится в федеральной собственности - ее обновление предполагается начать в 2021 году. Но после создания единого авиатранспортного комплекса области приход частных инвесторов будет ему только на пользу, - говорит директор аэропорта Архангельск.

Прямая речь

Вадим Кривов, министр транспорта Архангельской области:

- Для региона было особенно важно сохранить 2-й Архангельский объединенный авиаотряд. Помимо пассажирских перевозок, он решает ряд важных социальных задач: полностью обеспечивает работу санавиации и потребности МЧС, занимается тушением лесных пожаров. Наш "домашний" перевозчик способен помочь и в нестандартных ситуациях. Например, когда взлетно-посадочная полоса на Соловках закрылась на реконструкцию, самолеты на этом направлении заменили вертолеты 2-го авиаотряда и сообщение с архипелагом не прерывалось. В этом году, кстати, предприятие впервые вышло на устойчивую прибыль.