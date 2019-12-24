С 1 января в Пулково введут режим открытого неба

С 1 января 2020 года петербургский аэропорт Пулково первым в России получит так называемый режим седьмой свободы воздуха для зарубежных авиаперевозчиков сроком на пять лет.

Как сообщают в Министерстве транспорта РФ, это создаст уникальные условия для выхода туристического рынка Петербурга и Ленинградской области на международный уровень.

Очевидно, что в ближайшем будущем география рейсов из Пулково существенно расширится. Несколько крупных европейских авиакомпаний (в частности, Ryanair, Wizz Air, Air Baltic, EasyJet и другие) уже высказали заинтересованность в сотрудничестве с петербургским аэропортом на новых условиях. Уже в следующем году рейсы по седьмой степени свободы будут выполняться из 22 стран Европы. Этот список почти полностью (за исключением Великобритании) совпадает с перечнем государств, граждане которых могут посещать Северную столицу по электронным визам.

"Пулково становится международным авиахабом", - так прокомментировали эту новость в петербургском аэропорту. Уникальные для России условия позволят иностранным авиакомпаниям активно развиваться в Петербурге, а отечественным - расширять маршрутную сеть из Пулково и увеличивать частоту рейсов на существующих направлениях, отмечает Леонид Сергеев, генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные Ворота Северной Столицы". По его словам, в скором времени стоит ожидать притока транзитного и зарубежного трафика, увеличения прямых рейсов из Санкт-Петербурга по всему миру.

В данный момент определен перечень из тридцати стран, утвержденных для полетов иностранных авиакомпаний в аэропорт Пулково, но в Минтрансе допускают, что он может быть расширен.