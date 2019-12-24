Новости

Мюзикл "Кошки" доработали после жесткой критики и провала в прокате 17:25
Семашко рассказал о белорусских поставках продовольствия в РФ в 2020 году 17:21
В Севастополе открылась академия хореографии 17:18
Четверть россиян опасаются увольнения 17:13
В Рязани вандал превратил название города в "ЯЗЬ 2020" 17:09
С 1 января в Пулково введут режим открытого неба 17:00
Зять испанского короля вышел из тюрьмы на праздники 16:48
В Госдуме назвали садистами осуждающих пуск поездов по Крымскому мосту 16:47
Экс-глава МЧС Кузбасса не признал вину в трагедии "Зимней вишни" 16:43
Появились сведения о состоянии госпитализированной Галины Волчек 16:35
"Спартак" отдал Педро Рошу в аренду финалисту клубного чемпионата мира 16:32
RT зашифровал в видео самые хайповые новости 2019 года 16:31
В Царском Селе впервые показали клад Нарышкиных 16:30
Участнику акции 27 июля в Москве Суровцеву дали 2,5 года колонии 16:28
Ученые разработают дорожную карту очистки северных архипелагов 16:26
В Петербурге доставленного в суд мужчину обнаружили мертвым 16:22
В Екатеринбурге остановили подпольный цех по розливу крепкого алкоголя 16:19
Аксенов назвал срок ликвидации очередей в детсады Симферополя 16:13
Lada 4x4 получит новый руль с подушкой безопасности 16:13
В Кирове у подозреваемого в грабеже нашли самодельную бомбу 16:11
Площадь челябинского бора планируют увеличить 16:10
У главного дознавателя таможни при обыске нашли 600 тысяч евро 16:09
Суд отменил продление домашнего ареста экс-губернатору Хабаровского края 16:04
Пенсионерка в Иванове умерла после падения в магазине 16:01
В Крыму выплату долгожителям увеличили в пять раз 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 17:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

С 1 января в Пулково введут режим открытого неба

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Пулково Фото: Пресс-служба Пулково
Фото: Пресс-служба Пулково

С 1 января 2020 года петербургский аэропорт Пулково первым в России получит так называемый режим седьмой свободы воздуха для зарубежных авиаперевозчиков сроком на пять лет.

Фото: iStock
Совет Федерации разрешил размещать курительные комнаты в аэропортах

Как сообщают в Министерстве транспорта РФ, это создаст уникальные условия для выхода туристического рынка Петербурга и Ленинградской области на международный уровень.

Очевидно, что в ближайшем будущем география рейсов из Пулково существенно расширится. Несколько крупных европейских авиакомпаний (в частности, Ryanair, Wizz Air, Air Baltic, EasyJet и другие) уже высказали заинтересованность в сотрудничестве с петербургским аэропортом на новых условиях. Уже в следующем году рейсы по седьмой степени свободы будут выполняться из 22 стран Европы. Этот список почти полностью (за исключением Великобритании) совпадает с перечнем государств, граждане которых могут посещать Северную столицу по электронным визам.

"Пулково становится международным авиахабом", - так прокомментировали эту новость в петербургском аэропорту. Уникальные для России условия позволят иностранным авиакомпаниям активно развиваться в Петербурге, а отечественным - расширять маршрутную сеть из Пулково и увеличивать частоту рейсов на существующих направлениях, отмечает Леонид Сергеев, генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные Ворота Северной Столицы". По его словам, в скором времени стоит ожидать притока транзитного и зарубежного трафика, увеличения прямых рейсов из Санкт-Петербурга по всему миру.

В данный момент определен перечень из тридцати стран, утвержденных для полетов иностранных авиакомпаний в аэропорт Пулково, но в Минтрансе допускают, что он может быть расширен.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном гиперзвуковом оружии
Правительство изменило правила проведения экзаменов на водительские права
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года
Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции США против "Северного потока-2"
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57