Подводя итоги года, стоит отметить, что 2019-й стал еще одним непростым годом для многих отраслей АПК, тем не менее некоторым рынкам удалось вырасти, какие-то остались на уровне 2018 года, но были и показавшие снижение.

Например, молочная отрасль продемонстрировала разнонаправленные векторы. Если в производстве молока-сырья в 2019 году наблюдался на пять процентов по сравнению с 2018 годом, то поголовье в хозяйствах всех категорий в целом сократилось. Цены на сырье в течение года также росли - на 12 процентов.

Что касается потребительских рынков, в 2019 году на четыре процента выросло производство сыра и сырных продуктов, при этом импорт также вырос на девять процентов, а ключевой страной-поставщиком остается Белоруссия.

Наиболее существенных показателей в молочной отрасли в 2019 году добился рынок мороженого, где объемы производства выросли на четыре процента, а отечественным производителям удалось нарастить экспортные поставки на 25 процентов. При этом импорт также показал рост на 33 процента. Кроме того, за счет увеличения объема импортных поставок на 43 процента показал рост рынок масла и масляных паст, при этом внутреннее производство выросло всего на три процента, экспорт снизился на 18 процентов. А среди нетрадиционных молочных продуктов рост на шесть процентов показал рынок йогурта, нарастив объемы производства до 828,5 тысячи тонн. Существенно выросли его импортные поставки - на 21 процент, а экспорт снизился на три процента. Стоит также отметить снижение средних рыночных цен производителей йогурта, зафиксированное на уровне восьми процентов.

Если говорить о стагнирующих рынках, то стоит выделить рынок питьевого молока, объемы производства которого остались на уровне 2018 года, при этом на девять процентов снизились импортные поставки и на 26 процентов сократился экспорт. Главная причина - отсутствие роста внутреннего потребления. Кроме того, производителям не удается нарастить экспорт из-за высокой конкуренции и необходимости предлагать низкую цену, продвигать и защищать свой продукт от копирования на внешних рынках.

Рынок шампиньонов в 2019 году стал одним из наиболее динамично развивающихся рынков российского АПК

В мясной отрасли в 2019 году на четыре процента показал рост рынок свинины. В первую очередь - за счет наращивания объемов внутреннего производства на четыре процента и снижения средних цен на 13 процентов. Таким образом, за счет снижения маржинальности российским свиноводам удается расти. Кроме того, России удалось нарастить объемы импорта на 10 процентов и экспорта - на 13 процентов. На уровне прошлого года остался рынок говядины, тем не менее объемы производства внутри страны выросли на один процент, импорт сократился на девять процентов, а экспорт вырос на 56 процентов.

Но наибольший рост в 2019 году показал рынок шампиньонов - он вырос на 20 процентов и на сегодняшний день является одним из наиболее динамично развивающихся рынков АПК России. В 2019 году рост объемов производства составил 49 процентов.

При этом до введения продуктового эмбарго доля зарубежных поставок составляла 90 процентов, а в 2018 году она сократилась до 45 процентов - можно сказать, что рынок культивируемых грибов стал одним из немногих примеров реализованного импортозамещения.