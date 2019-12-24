Новости

Путин назвал приоритеты законотворческой работы на 2020 год 18:45
Путин: Интересы России должны быть выше политической конъюнктуры 18:38
Северодвинец получил 20 лет колонии за убийство школьника 18:24
Трамп: США справятся с "рождественским подарком" от КНДР 18:23
Физики нашли ответ, почему лед скользкий 18:21
На Останкинской башне появился самый высокий в России почтовый ящик 18:18
Калининградского террориста осудили за намерение убить сотрудника ФСБ 18:17
Ветеран, освобождавший Севастополь, поехал в Крым на поезде 18:05
В Польше пресекли попытку контрабанды ценного артефакта с Украины 18:03
Видео: Стекло спасло мальчика от разъяренного тигра в зоопарке в Ирландии 17:59
Трейлер: "Иди к папочке" - инди-хоррор с Элайджей Вудом 17:56
РФС ввел запрет на критику судейства 17:48
Обязанность по утилизации упаковки предложили возложить на производителей 17:37
Мюзикл "Кошки" доработали после жесткой критики и провала в прокате 17:25
Семашко рассказал о белорусских поставках продовольствия в РФ в 2020 году 17:21
В Севастополе открылась академия хореографии 17:18
Четверть россиян опасаются увольнения 17:13
В Рязани вандал превратил название города в "ЯЗЬ 2020" 17:09
С 1 января в Пулково введут режим открытого неба 17:00
Зять испанского короля вышел из тюрьмы на праздники 16:48
В Госдуме назвали садистами осуждающих пуск поездов по Крымскому мосту 16:47
Экс-глава МЧС Кузбасса не признал вину в трагедии "Зимней вишни" 16:43
Появились сведения о состоянии госпитализированной Галины Волчек 16:35
"Спартак" отдал Педро Рошу в аренду финалисту клубного чемпионата мира 16:32
RT зашифровал в видео самые хайповые новости 2019 года 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 17:42
Проект: В регионах

Как грибы после дождя

Текст: Марина Петрова (заместитель председателя комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 290(8048)
Подводя итоги года, стоит отметить, что 2019-й стал еще одним непростым годом для многих отраслей АПК, тем не менее некоторым рынкам удалось вырасти, какие-то остались на уровне 2018 года, но были и показавшие снижение.

Например, молочная отрасль продемонстрировала разнонаправленные векторы. Если в производстве молока-сырья в 2019 году наблюдался на пять процентов по сравнению с 2018 годом, то поголовье в хозяйствах всех категорий в целом сократилось. Цены на сырье в течение года также росли - на 12 процентов.

В Новгородской области резко выросло число производителей сыра

Что касается потребительских рынков, в 2019 году на четыре процента выросло производство сыра и сырных продуктов, при этом импорт также вырос на девять процентов, а ключевой страной-поставщиком остается Белоруссия.

Наиболее существенных показателей в молочной отрасли в 2019 году добился рынок мороженого, где объемы производства выросли на четыре процента, а отечественным производителям удалось нарастить экспортные поставки на 25 процентов. При этом импорт также показал рост на 33 процента. Кроме того, за счет увеличения объема импортных поставок на 43 процента показал рост рынок масла и масляных паст, при этом внутреннее производство выросло всего на три процента, экспорт снизился на 18 процентов. А среди нетрадиционных молочных продуктов рост на шесть процентов показал рынок йогурта, нарастив объемы производства до 828,5 тысячи тонн. Существенно выросли его импортные поставки - на 21 процент, а экспорт снизился на три процента. Стоит также отметить снижение средних рыночных цен производителей йогурта, зафиксированное на уровне восьми процентов.

Если говорить о стагнирующих рынках, то стоит выделить рынок питьевого молока, объемы производства которого остались на уровне 2018 года, при этом на девять процентов снизились импортные поставки и на 26 процентов сократился экспорт. Главная причина - отсутствие роста внутреннего потребления. Кроме того, производителям не удается нарастить экспорт из-за высокой конкуренции и необходимости предлагать низкую цену, продвигать и защищать свой продукт от копирования на внешних рынках.

Рынок шампиньонов в 2019 году стал одним из наиболее динамично развивающихся рынков российского АПК

В мясной отрасли в 2019 году на четыре процента показал рост рынок свинины. В первую очередь - за счет наращивания объемов внутреннего производства на четыре процента и снижения средних цен на 13 процентов. Таким образом, за счет снижения маржинальности российским свиноводам удается расти. Кроме того, России удалось нарастить объемы импорта на 10 процентов и экспорта - на 13 процентов. На уровне прошлого года остался рынок говядины, тем не менее объемы производства внутри страны выросли на один процент, импорт сократился на девять процентов, а экспорт вырос на 56 процентов.

Но наибольший рост в 2019 году показал рынок шампиньонов - он вырос на 20 процентов и на сегодняшний день является одним из наиболее динамично развивающихся рынков АПК России. В 2019 году рост объемов производства составил 49 процентов.

При этом до введения продуктового эмбарго доля зарубежных поставок составляла 90 процентов, а в 2018 году она сократилась до 45 процентов - можно сказать, что рынок культивируемых грибов стал одним из немногих примеров реализованного импортозамещения.

СЗФО

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном гиперзвуковом оружии
Захарова назвала действия Эстонии против Sputnik провокацией
Правительство изменило правила проведения экзаменов на водительские права
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года
Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции США против "Северного потока-2"