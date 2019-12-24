Власти Воркуты призвали горожан остерегаться песцов

Мэрия Воркуты выступила с официальным обращением к местным жителям - воркутинцев просят "воздержаться от близкого общения" с песцами и лисами, которые в последнее время стали особенно часто приходить на территорию городского округа.

Жители Воркуты нынешней зимой действительно очень часто сообщают о диких животных, разгуливающих по улицам.

"План песцов по захвату города проходит успешно. В поселке Воргашор (входит в городской округ Воркута. - "РГ") уже гоняют собак", - сообщает пользователь местной группы "ВКонтакте", сопровождая свой пост фотографией, на которой видно, как белый песец бежит за собакой по улице с пятиэтажками.

Еще одна воркутинка делится видеозаписью: на улице города девушка наклоняется к песцу, чтобы снять симпатичного пушистого зверька на телефон, но тот подбегает и неожиданно вцепляется зубами в ее сумку. Подобных постов в воркутинских соцсетях сейчас очень много. Некоторые размещают фотографии, на которых песцов сразу несколько.

Одни воркутинцы умиляются и призывают подкармливать животных, другие возмущаются тем, что дикие звери ходят по городу и представляют угрозу, в том числе для детей.

По данным Воркутинской ветстанции в этом году в городе не было зарегистрировано ни одного случая заболевания бешенством, однако контактировать с дикими животными все равно не стоит, предупреждают власти. В школах и других учреждениях Воркуты сейчас распространяются памятки о том, как правильно действовать при встрече с песцом или лисой.

В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми напоминают о правилах поведения в таких случаях:

- исключить любой контакт с диким животным;

- не стоять у него на пути, не делать резких движений, это может спровоцировать агрессию зверя;

- сообщить об обнаружении дикого животного на территории населенного пункта в местную администрацию или по единому номеру экстренных служб "112";

- если дикое животное нанесло травму нужно срочно обратиться за помощью в ближайшее медицинское учреждение и обязательно пройти вакцинацию от бешенства.