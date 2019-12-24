Аксенов назвал срок ликвидации очередей в детсады Симферополя

Власти Крыма намерены ликвидировать очереди в детсады Симферополя за два года. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции.

- В следующем году в Симферополе откроются девять детских садов, - отметил он. - Я пообещал, что до 2022 года вопрос с очередью будет решен. В Симферополе более семи тысяч человек составляет очередь, ситуацию понимаем.

Кроме того, глава региона заверил, что за ближайшие пару лет власти Крыма намерены ликвидировать в республиканских школах вторую смену обучения.

- У нас сегодня сто школ со второй сменой, - посетовал Аксенов. - К 2022 году мы планируем полностью эту ситуацию изменить. У нас не должно быть ни уплотнения классов, ни школ со вторыми сменами.

Ранее зампредседателя Госсовета РК Владимир Бобков заявил, что власти Симферополя не могут найти свободной земли для строительства модульных детсадов в Симферополе. Между тем в очереди сейчас в столице Крыма, по оценке парламентария, 15,3 тысячи человек, из них 5,4 тысячи - это дети от трех до семи лет. Профильный комитет Госсовета рекомендовал министерству образования РК до конца первого квартала 2020 года разработать программу ликвидации очередности в детские сады в каждом муниципалитете.