Глава Крыма перечислил главные проблемы жителей республики

Основными проблемами крымчан, по мнению главы Крыма Сергея Аксенова, являются низкие доходы жителей республики, высокие цены на продовольствие и лекарственные препараты и состояние сферы здравоохранения. Об этом он заявил журналистам на итоговой пресс-конференции в Симферополе.

- Если три основные, то, наверное, эти проблемы в первую очередь, - отметил Аксенов и добавил, что они касаются "ста процентов крымчан".

По словам главы республики, снижению цен в регионе должны способствовать запуск железнодорожного грузового сообщения с июля 2020 года, регулярное проведение ярмарок и строительство в Крыму двух крупных оптово-розничных логистических центров близи железнодорожных узлов в Керчи и Симферополе.

- В рамках национальных проектов мы имеем показатель 17 процентов граждан с доходами, недостаточными для того, чтобы достойно обеспечить свою жизнь, - посетовал Аксенов. - К 2024 году у нас должно быть восемь процентов таких граждан, так или иначе.

Также Аксенов сообщил, что в 2020 году на ремонт дорог в Республике Крым из федерального бюджета будет дополнительно выделено порядка 17 миллиардов рублей, не считая 2,9 миллиарда, выделенных в рамках нацпроектов. Цель - к 2022 году привести как минимум 60 процентов всех крымских дорог в нормативное состояние.