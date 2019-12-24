Почему Крым не освоил федеральные деньги на развитие туризма

Новости

"Шторм" и "Эпидемия" по версии кинокритиков - лучшие сериалы года 12:54
Левин предложил предустанавливать на смартфоны приложение "Госуслуги" 12:47
В Петербурге младенец умер при домашних родах 12:45
В Удмуртии раскрыли убийство 20-летней давности 12:43
Джеки Чан едва не погиб на съемках очередного боевика 12:37
Возбуждение дела о нападении на полицию в Апатитах признали законным 12:36
Южнокорейский концерн построит в Благовещенске 4-звездочный отель 12:33
Рагнар Сигурдссон и ФК "Ростов" расторгли контракт 12:22
Мошенники в Подмосковье делали 300 тысяч пачек сигарет в день 12:21
В томской реке Ушайке ПДК вредных веществ превышено в сорок раз 12:18
В Петербурге при столкновении четырех автомобилей погиб человек 12:17
В Петербурге утвердили список мероприятий к годовщине снятия блокады 12:14
"Бумеранг" получит новый боевой модуль 12:13
Россиянка сбита насмерть машиной в южнокорейском Мокпхо 12:12
СП: Создание коридора "Европа - Западный Китай" затягивается 12:03
Россия и Беларусь подвели итоги спортивных соревнований 12:00
На юге Петербурга водитель сбил, расстрелял и снова сбил пешехода 11:56
Как в России и Беларуси заботятся об охране окружающей среды 11:47
В Севастополе попросили ускорить принятие закона о запрете снюса 11:47
Вышел русский трейлер "Женщины в окне" с Эми Адамс и Гэри Олдманом 11:44
В Уфе подростки избивали и вымогали деньги у четвероклассницы 11:41
В Подмосковье сотрудник ГИБДД принимал взятки на карточку 11:40
В Ленобласти предложили оснастить частное оружие радиомаячками 11:37
В Нижегородской области установили новогодний баннер с ошибками 11:37
На посадившую 6-летнего сына за руль челнинку завели еще одно дело 11:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 11:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кто за это ответит?

Почему Крым не освоил федеральные деньги на развитие туризма
Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 290(8048)
Более 60 процентов средств, выделенных на финансирование туротрасли из федерального бюджета в 2019 году в рамках ФЦП социально-экономического развития Крыма, остались невостребованными. Переносятся сроки строительства дорог, очистных сооружений и других важных инфраструктурных объектов в курортных городах и поселках. Чиновники считают, что отставание в основном связано с недостаточно активным поиском заказчиками подрядчиков, нежеланием самих подрядчиков браться за эти объекты и недобросовестным выполнением некоторых госконтрактов.
Фото: iStock
Названы самые популярные направления у туристов в Крыму

По информации министерства курортов и туризма Крыма, которое осуществляет мониторинг проектов, на строительство 21 объекта в пяти туристско-рекреационных кластерах выделялось почти 2,251 миллиарда рублей. К 12 декабря главные распорядители бюджетных средств освоили лишь 875 миллионов. Распорядителями выступали крымские минстрой и минтранс, а заказчиками - инвестиционно-строительное управление Крыма, служба автодорог, администрации Евпатории, Сак и Оленевского сельского поселения.

В некоторых случаях они не использовали и десятой части того, что давал бюджет. Например, в Евпаторию на три объекта в кластере "Детский отдых и оздоровление" в этом году планировалось направить около 437,8 миллиона. Освоено, по официальным данным, только два миллиона. Заказчик объявлял торги, но до середины декабря они так не состоялись. В отношении одного из объектов сейчас повторно проводится конкурс. Есть надежда, что до конца года исполнителя строительно-монтажных работ все-таки удастся найти и выплатить ему аванс. В остальных случаях деньги придется вернуть в федеральный бюджет. Чтобы потом просить их снова...

Один из самых ярких примеров затягивания сроков строительства курортной инфраструктуры в рамках ФЦП в Евпатории - набережная имени Терешковой. На днях стало известно, что набережную, которую планировали открыть для туристов уже в этом году, еще надолго оставят за забором. Проблемы с проектом, технологиями и качеством. Работу приостановили, договор с подрядчиком расторгли, впереди судебные разбирательства.

Не намного больше повезло курортному Коктебелю и близлежащим поселкам. На три объекта кластера "Коктебель" предусматривалось свыше 156,5 миллиона рублей. Несмотря на то что тут долгие годы остро стоит проблема строительства очистных сооружений и водовода, проектно-изыскательные работы пока не окончены. Помимо того, до середины декабря затянули подписание контракта на реконструкцию автодороги на гору Клементьева, которую облюбовали дельта- и парапланеристы. Пока он не подписан, в целом освоено 13,9 миллиона.

Фото: Юлия Крымова/РГ
В Севастополе дому для депортированных найдут нового подрядчика

- Мы завершили проект реконструкции автодороги на гору Клементьева, где создается центр спортивного воздухоплавания и других видов активного отдыха, - комментирует замминистра транспорта Крыма Андрей Ксензов. - Экспертиза проходила сложно. Есть риск не освоить средства в этом году. Но сейчас заканчиваем подписание контракта, и часть денег в виде аванса (30 процентов) будет выплачена. Думаю, дорогу построят в следующем году.

Такая картина и в Ленинском районе, через который проезжают туристы с материка, путешествующие на своем автомобиле. Тут близ села Курортного расположено известное своими целебными свойствами и необычным розовым цветом соленое Чокракское озеро. В рамках ФЦП на три инфраструктурных объекта (дорогу, электроподстанцию и очистные сооружения) направлялось свыше 285,4 миллиона рублей. Удалось отработать лишь 27,4 миллиона. В частности, при строительстве дороги пришлось вносить изменения в проектно-сметную документацию и ждать ее повторного согласования профильными структурами. В итоге дорогу туристы получат в 2021 году.

В сакском кластере "Лечебно-оздоровительный отдых" ситуация отраднее. Из 935,3 миллиона использовано почти 513. К концу года, по информации местной администрации, процент освоения еще вырастет. Относительно неплохо, но снова не в полном объеме, расходуются средства и на четыре объекта кластера "Черноморский" в селе Оленевка. Сейчас из запланированных 435,8 миллиона строителями освоено более 318,5.

Фото: Мария Орлова
В Крыму новая республиканская больница откроется в июле 2020 года

- В Саках и Евпатории, где заказчиками выступают горадминистрации, объекты проблемные и сложные, - говорит Ксензов. - В Саках в сентябре расторгли контракт с генподрядчиком. Остался неотработанный аванс (21 миллион рублей), который теперь надо возвращать. Назначен новый подрядчик, но в этом году средства освоить не удастся, закончим в следующем. В Евпатории из пяти участков автомобильных дорог работа ведется только на одном. Еще на один расторгнут контракт, объявлены повторные торги, но желающих нет.

- Такие большие суммы выделяются в рамках ФЦП и они не востребованы подрядчиками? - удивляется член комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Валерий Коваленко. - Может, суть в смете? Надо разобраться. Люди ждут изменений. а мы то не может найти подрядчика, то отстраняем его от работы. Мне понятно, что такая ситуация возникала в 2014 - 2016 году. Но не сейчас. Неужели в нашей большой стране нет специалистов, которых можно привлечь, которые бы сделали все качественно и в срок? Есть! Я как председатель бюджетного комитета Госсовета в прошлом созыве знаю, как на это реагирует Москва: "Мы вам даем деньги, вы не осваиваете их в срок, но снова направляете заявки на все большие и большие суммы. Зачем вам давать, если вы не умеете с ними работать?" Это касается не только объектов курортно-рекреационной сферы, но и многих других. Надо понимать, что, если нам перестанут давать такие деньги из федерального бюджета, то на своей казне мы далеко не уедем.

Экономика Туризм Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии
Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину