Почему Крым не освоил федеральные деньги на развитие туризма

Более 60 процентов средств, выделенных на финансирование туротрасли из федерального бюджета в 2019 году в рамках ФЦП социально-экономического развития Крыма, остались невостребованными. Переносятся сроки строительства дорог, очистных сооружений и других важных инфраструктурных объектов в курортных городах и поселках. Чиновники считают, что отставание в основном связано с недостаточно активным поиском заказчиками подрядчиков, нежеланием самих подрядчиков браться за эти объекты и недобросовестным выполнением некоторых госконтрактов.

По информации министерства курортов и туризма Крыма, которое осуществляет мониторинг проектов, на строительство 21 объекта в пяти туристско-рекреационных кластерах выделялось почти 2,251 миллиарда рублей. К 12 декабря главные распорядители бюджетных средств освоили лишь 875 миллионов. Распорядителями выступали крымские минстрой и минтранс, а заказчиками - инвестиционно-строительное управление Крыма, служба автодорог, администрации Евпатории, Сак и Оленевского сельского поселения.

В некоторых случаях они не использовали и десятой части того, что давал бюджет. Например, в Евпаторию на три объекта в кластере "Детский отдых и оздоровление" в этом году планировалось направить около 437,8 миллиона. Освоено, по официальным данным, только два миллиона. Заказчик объявлял торги, но до середины декабря они так не состоялись. В отношении одного из объектов сейчас повторно проводится конкурс. Есть надежда, что до конца года исполнителя строительно-монтажных работ все-таки удастся найти и выплатить ему аванс. В остальных случаях деньги придется вернуть в федеральный бюджет. Чтобы потом просить их снова...

Один из самых ярких примеров затягивания сроков строительства курортной инфраструктуры в рамках ФЦП в Евпатории - набережная имени Терешковой. На днях стало известно, что набережную, которую планировали открыть для туристов уже в этом году, еще надолго оставят за забором. Проблемы с проектом, технологиями и качеством. Работу приостановили, договор с подрядчиком расторгли, впереди судебные разбирательства.

Не намного больше повезло курортному Коктебелю и близлежащим поселкам. На три объекта кластера "Коктебель" предусматривалось свыше 156,5 миллиона рублей. Несмотря на то что тут долгие годы остро стоит проблема строительства очистных сооружений и водовода, проектно-изыскательные работы пока не окончены. Помимо того, до середины декабря затянули подписание контракта на реконструкцию автодороги на гору Клементьева, которую облюбовали дельта- и парапланеристы. Пока он не подписан, в целом освоено 13,9 миллиона.

- Мы завершили проект реконструкции автодороги на гору Клементьева, где создается центр спортивного воздухоплавания и других видов активного отдыха, - комментирует замминистра транспорта Крыма Андрей Ксензов. - Экспертиза проходила сложно. Есть риск не освоить средства в этом году. Но сейчас заканчиваем подписание контракта, и часть денег в виде аванса (30 процентов) будет выплачена. Думаю, дорогу построят в следующем году.

Такая картина и в Ленинском районе, через который проезжают туристы с материка, путешествующие на своем автомобиле. Тут близ села Курортного расположено известное своими целебными свойствами и необычным розовым цветом соленое Чокракское озеро. В рамках ФЦП на три инфраструктурных объекта (дорогу, электроподстанцию и очистные сооружения) направлялось свыше 285,4 миллиона рублей. Удалось отработать лишь 27,4 миллиона. В частности, при строительстве дороги пришлось вносить изменения в проектно-сметную документацию и ждать ее повторного согласования профильными структурами. В итоге дорогу туристы получат в 2021 году.

В сакском кластере "Лечебно-оздоровительный отдых" ситуация отраднее. Из 935,3 миллиона использовано почти 513. К концу года, по информации местной администрации, процент освоения еще вырастет. Относительно неплохо, но снова не в полном объеме, расходуются средства и на четыре объекта кластера "Черноморский" в селе Оленевка. Сейчас из запланированных 435,8 миллиона строителями освоено более 318,5.

- В Саках и Евпатории, где заказчиками выступают горадминистрации, объекты проблемные и сложные, - говорит Ксензов. - В Саках в сентябре расторгли контракт с генподрядчиком. Остался неотработанный аванс (21 миллион рублей), который теперь надо возвращать. Назначен новый подрядчик, но в этом году средства освоить не удастся, закончим в следующем. В Евпатории из пяти участков автомобильных дорог работа ведется только на одном. Еще на один расторгнут контракт, объявлены повторные торги, но желающих нет.

- Такие большие суммы выделяются в рамках ФЦП и они не востребованы подрядчиками? - удивляется член комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Валерий Коваленко. - Может, суть в смете? Надо разобраться. Люди ждут изменений. а мы то не может найти подрядчика, то отстраняем его от работы. Мне понятно, что такая ситуация возникала в 2014 - 2016 году. Но не сейчас. Неужели в нашей большой стране нет специалистов, которых можно привлечь, которые бы сделали все качественно и в срок? Есть! Я как председатель бюджетного комитета Госсовета в прошлом созыве знаю, как на это реагирует Москва: "Мы вам даем деньги, вы не осваиваете их в срок, но снова направляете заявки на все большие и большие суммы. Зачем вам давать, если вы не умеете с ними работать?" Это касается не только объектов курортно-рекреационной сферы, но и многих других. Надо понимать, что, если нам перестанут давать такие деньги из федерального бюджета, то на своей казне мы далеко не уедем.