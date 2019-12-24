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24.12.2019 14:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Начальнику МВД Армянска предъявили обвинение в сбыте суррогатного алкоголя

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым

Начальнику отделения МВД России по Армянску предъявлено обвинение в производстве и сбыте суррогатного алкоголя в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по РК.

По версии следователей, начальник отделения МВД России по Армянску на территории домовладения изготовил, хранил, а позже продал покупателю 210 литров суррогатной алкопродукции на общую сумму 113 тысяч рублей. По уголовному кодексу это квалифицируется как крупный размер. Обвинение предъявлено по части 1 статьи 238, части 1 статьи 171.3 УК РФ (производство и хранение в целях сбыта, сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также производство, закупка, хранение и розничная продажа этилового спирта без соответствующей лицензии в крупном размере).

Главу полиции Армянска задержали за производство суррогатного алкоголя

Преступление выявили сотрудники службы собственной безопасности МВД России по РК, пограничного управления и управления ФСБ России по РК. Высокопоставленного полицейского задержали при силовой поддержке спецподразделений. Часть суррогатов уже была разлита по бутылкам, а другая дожидалась реализации в бочках и банках.

- При осмотре помещения следователи обнаружили приспособления для производства, розлива и хранения опасной жидкости, - рассказали в пресс-службе ГСУ. - По заключению эксперта, реализованная подозреваемым продукция содержит токсичные примеси, которые представляют угрозу для жизни и здоровья потребителей.

Сейчас подозреваемый задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Следствие готовится обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. МВД по Республике Крым, в свою очередь, назначило служебную проверку.

- Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника, и будет привлечен к установленной законом ответственности, - говорится в сообщении МВД.

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