За пять лет в Крыму появилось лишь два сетевых ретейлера с материковой пропиской. Один из них, "Ассорти-продукт", проработав не полуострове четыре года, фактически свернул свое дело. Второй, дискаунтер "Доброцен", только начинает завоевание крымского рынка. Почему же российский сетевой ретейл не спешит открывать в республике супермаркеты?

"Ассорти-продукт" из Ростова-на-Дону стал первым, кто почти без колебаний начал работать на крымском рынке еще в 2014 году, когда и моста через пролив еще не было, и партнерские связи оказались разорваны. Однако, проработав здесь четыре года, предприниматели фактически закрыли свой бизнес в республике. К началу 2019 года из девяти первых магазинов осталось лишь три. Руководитель сети в Крыму Виталий Воронин объяснил такое решение крайне завышенной ставкой аренды торговых залов. Она, по его данным, составляла около двух тысяч рублей за квадратный метр и в совокупности превышала 10 процентов оборота магазина.

Менеджер сравнил арендную плату в Крыму с тем же показателем в Новосибирске, где квадратный метр стоит 600 - 800 рублей. Крым в этом рейтинге сопоставим только с Москвой, но покупательная способность крымчан и москвичей не идет ни в какое сравнение. К тому же в Крыму, как выяснилось, нет свободных помещений, отвечающих требованиям современного ретейла. В центре города невозможно найти места для парковки рядом с супермаркетом, что также отражается на потоке покупателей. В результате в Крыму средний чек вдвое ниже, чем в соседнем Севастополе, где у магазина есть свой паркинг. Сегодня в сети на полуострове осталось два магазина, в Симферополе и Севастополе.

- Арендная ставка торговых площадей постепенно снижается, время от времени появляются интересные предложения, но эти изменения пока не столь значительны, - рассказал "РГ" региональный директор по торговле ростовской сети Андрей Овчинников.

Возможность строительства собственных супермаркетов с парковками и большими торговыми залами предприниматели не рассматривают, поскольку это требует значительных затрат, а выгода может оказаться кратковременной.

- Чтобы строить современный супермаркет, нужно создавать специальный отдел, который будет заниматься оформлением документов, разрешениями на прокладку коммуникаций, будет следить за строительством, и все это требует больших капитальных вложений, - говорит Овчинников. - На какое-то время это может оказаться выгодно, но, если в Крым все же придут крупные материковые торговые сети, они способны за короткий срок нивелировать все эти преимущества.

Полностью покидать крымский рынок владельцы ростовской сети не планируют, но все будет зависеть от той же арендной платы. Возможно, сеть выберет новую для себя нишу дискаунтеров. К этому подталкивает и выросшая за последний год конкуренция торговых организаций, которая привела к снижению цены на товары.

- Мы, конечно, видим, какие цены в крымских сетях, и понимаем, что сейчас они берут товары напрямую у производителя в Краснодарском крае, - рассказал Андрей Овчинников.

За последние пять лет, по данным профильного министерства, в республике существенно "подросли" местные торговые сети. Количество супер- и гипермаркетов на полуострове за это время увеличилось на 80 магазинов, и сегодня их уже 176. "Яблоко", "Корзина", "Магазинчик", "Пуд" - некоторые из них только за последний год открыли 10 магазинов. Доля сетевого ретейла в общем торговом обороте Крыма за пять лет выросла с 14 до 55 процентов. Наличие железнодорожного сообщения через Крымский мост еще больше увеличит конкуренцию между сетями, считают в министерстве, и это благотворно отразится на ценах. Что же касается крупных российских сетей, таких как "Магнит" и "Пятерочка", то причина их более чем сдержанного отношения к крымскому рынку по-прежнему кроется в санкциях.

- Мы не раз передавали приглашения руководству этих сетей работать в Крыму, но они пока раздумывают, - говорит заместитель министра промышленной политики Крыма Ян Латышев.

К слову, отсутствие таких крупных игроков на региональном рынке полуострова на руку местному торговому ретейлу, считает чиновник, поскольку мегасети могут демпинговать, подрывая силы более слабых конкурентов, да и местным производителям попасть в материковые супермаркеты будет сложно. Еще один фактор, сдерживающий серьезные торговые организации и сказывающийся на ценах, - отсутствие в Крыму крупного логистического центра. Он мог бы стать связующим звеном между местными производителями и торговлей, существенно удешевив продовольственные товары.

- Сегодня цена на овощную продукцию начинается на рынках от 30 - 35 рублей. А мы продаем эти овощи по 8 - 15 рублей, - говорит председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Правда" Красногвардейского района Валерий Хаситошвили. - Аграрии Крыма могут снизить цены в розничной торговле, но для этого нужны современные логистические центры.

Год назад, в декабре 2018-го, компания "Совфрахт" подтвердила свое намерение построить логистический комплекс в Севастополе, а в феврале нынешнего года об аналогичном проекте компании "РС-Инвест" для остальной части полуострова, сообщила Корпорация развития Крыма. В региональном минпроме такие проекты считают высокозатратными, а потому медленно реализуемыми.

- Понадобится три - пять лет, чтобы реализовать только первую очередь такого проекта, - говорит Ян Латышев.

Пока же с функцией логистического центра, по крайней мере в сегменте овощей и фруктов, вполне справляется симферопольский рынок "Привоз". Недавно его администрация увеличила торговую площадь более чем вдвое, с семи до 15 гектаров, и оборудовала удобные подъездные пути. Однако с такой оценкой согласны не все.

- "Привоз" не является торговой организацией, он просто предоставляет свою площадь за весьма приличную цену, - говорит президент Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев. - Крымских производителей там очень мало. На рынке нет ни одного торгового терминала, все расчеты идут за наличные. Это как раз то, против чего выступают и Минпромторг РФ и Центробанк России.

На базе рынка "Привоз", считает эксперт, можно организовать оптово-логистический центр, но делать это нужно на условиях государственно-частного партнерства. Что же касается торговых сетей с материка, то для них необходимо создать привлекательные условия инвестирования.

- Если заинтересованы местные власти, то сетевому ретейлу должны выделять земельные участки с полным пакетом документов и уже подведенными коммуникациями, - уверен Сергей Макеев.