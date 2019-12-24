Программа капремонта дает возможность привести в порядок значительную часть жилого фонда. Но когда дело касается объектов культурного наследия (ОКН), все осложняется. Во-первых, работа в таких домах стоит значительно дороже, а во-вторых, подрядчики не желают связываться с проблемными зданиями.

Иногда после ремонта у собственников квартир остается много претензий к качеству покраски фасада или новой кровле. Фото: Роман Мерзляков/РГ

Волгоградская улица Мира была первой построенной в послевоенном Сталинграде. И сегодня она относится к культурному наследию. Для местных жителей это скорее минус. Так, несколько лет назад в одном из домов обвалился балкон, на который вышли покурить мужчины. А этой осенью рухнули фасадные элементы дома № 20.

- Мониторинг выявил некачественный капитальный ремонт здания. Но виновных найти сложно. Подрядчик говорит, что ведется претензионная работа, - рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ Ирина Шарипова.

Жильцы подали коллективную жалобу в несколько ведомств. Прокуратура выяснила, что победитель тендера отдал капремонт на субподряд, но у второй компании не было соответствующей лицензии. Занимавшуюся ремонтом организацию нельзя привлечь к выполнению гарантийных обязательств, потому что ее банкротят. За зиму власти обещают провести новый конкурс и весной устранить недостатки.

- Проблема есть, - признает вице-губернатор Андрей Косолапов. - По программе капремонта нужно было отремонтировать за текущий год 311 домов. На 256 из них заключены договоры с подрядчиками. Но есть проблема неплатежей, собираемость фонда капремонта составляет 90 процентов. Поэтому ремонт некоторых зданий переносится на 2021 - 2022 годы. А в случае с ОКН нам еще мешает отсутствие диалога между жителями, управляющими компаниями и подрядными организациями. Да и надежного исполнителя работ сложно найти.

Недовольны трудами рабочих и жильцы дома № 93 по проспекту Ленина. Капитальный ремонт здесь начали в 2018 году. Но покраска балконов, затянувшаяся до поздней осени, по мнению собственников, оказалась некачественной. Обновление системы теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт подвала и фундамента, согласно жалобе, ведут нелицензированные организации.

- Прокуратура Краснооктябрьского района выявила многочисленные недостатки при капитальном ремонте кровли и фасада дома. Вместе с тем работа была принята и оплачена, несмотря на отсутствие заключения комитета государственной охраны ОКН Волгоградской области, - пояснил пресс-секретарь регионального омбудсмена Юрий Корзеев.

Вся информация о выявленных нарушениях направлена в Региональный фонд капремонта и профильного комитета.

- Мы не принимаем ни один проект без подписи жителей. А потом у них почему-то возникают вопросы. На ремонте крыши и фасада работала сильная организация с серьезными специалистами, которые все сделали хорошо. На 2020 год перенесли лишь обновление сетей водоснабжения и канализации. Ответственность за все несет генподрядчик, - прокомментировал гендиректор Регионального фонда капремонта Алексей Конотопкин.

Причем и чиновники, и эксперты, и сами жители сходятся в одном: денег на качественное восстановление ОКН недостаточно. Есть несколько вариантов решения проблемы. Например, увеличить тариф на капремонт таких зданий. Но все ли готовы платить больше?

Второй вариант - переложить нагрузку на бюджет. В некоторых регионах так и делают. Но в экономических реалиях Волгоградской области у такого подхода сомнительные перспективы. Можно замахнуться на госказну, тем более что соответствующая программа существует. Но ее действие распространяется только на федеральную собственность. Отдельные объекты так уже отремонтировали: в Старой Сарепте и в Серафимовиче. К тому же в притязаниях на деньги госбюджета Волгоград столкнется с сильной конкуренцией. Все-таки город-герой в архитектурном смысле очень молод: основная застройка относится к послевоенному времени. Что еще остается? Привлекать инвесторов. Необходимые средства есть, к примеру, у банков, руководители которых любят исторические особняки в центре города. Но пока негативных примеров здесь больше. Так, один предприниматель хотел купить дом царицынской постройки, но как узнал, с какими трудностями ему придется столкнуться при реставрации, просто решил возвести здание с нуля.

- В регионе около 2700 ОКН, 306 из них - в областном центре. Привлечение средств капремонта для их восстановления дает результат: улицы в центре постепенно становятся лучше. Но нужно искать дополнительные источники финансирования, работать с собственниками. Граждане должны понимать, что живут в зданиях, являющихся общественным достоянием, - полагает председатель комитета госохраны ОКН Александр Баженов.

Тем временем

Минимальный взнос на капремонт общего имущества в Волгоградской области с 1 января 2020 года составит 6,56 рубля с одного квадратного метра в месяц.

- Корректировка минимального размера взноса - необходимая и даже вынужденная мера, направленная на надлежащую организацию проведения капитального ремонта общего имущества. При его определении был соблюден баланс между доступностью услуги для населения, экономически обоснованным тарифом, количеством и качеством проводимых работ. Именно поэтому повышение составило всего 43 копейки и минимальный взнос в нашем регионе по-прежнему остается одним из самых низких в ЮФО, - прокомментировал исполнительный директор Волгоградского областного фонда жилья и ипотеки Алексей Заруднев.