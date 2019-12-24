Рагнар Сигурдссон и ФК "Ростов" расторгли контракт

Капитан ФК "Ростов" исландский защитник Рагнар Сигурдссон стал свободным агентом и теперь открыт к сотрудничеству с другими командами.

Как сообщает издание Sport24, 33-летний футболист и администрация "Ростова" расторгли договор по обоюдному согласию. Кстати, срок контракта, заключенного два года назад, истекал в январе 2020 года.

Напомним, что Рагнар Сигурдссон начал заниматься футболом в клубе "Филкир" из Рейкьявика. В 2006 году перешел в "Гетеборг", где отыграл пять лет, став чемпионом Швеции и обладателем кубка страны. С 2011 по 2014 годы выступал за "Копенгаген", в составе которого стал чемпионом Дании.

В 2014 году Рагнар Сигурдссон перешел в "Краснодар", а с августа 2016 года - игрок "Фулхема", откуда был арендован казанским "Рубином". А затем перешел в "Ростов", где в июле 2019 года стал капитаном.

Рагнар Сигурдссон является игроком сборной Исландии с 2007 года, играл на Евро-2016 и ЧМ-2018. Регулярно вызывается в национальную сборную, за которую провел более 90 игр и забил пять голов.