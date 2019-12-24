Ростовские школьники стали участниками проекта по раздельному сбору мусора

Для раздельного сбора ТКО в городских школах и детсадах установили разноцветные мусорные контейнеры. Бумагу, картон и пластик принимает завод по переработке вторсырья. Первыми участниками проекта стали 15 школ и 20 детских садов города. Планируется, что всего их будет около 90.
В учебных заведениях идею сбора вторсырья восприняли на ура. К примеру, в гимназии N 76 процесс сдачи мусора превратился в масштабное соревнование между классами, причем с первого по выпускной.
- Идет активная борьба за первое место. И в желании победить ребята стали более дружными, - отмечает заместитель директора гимназии по воспитательной работе Татьяна Шмидт.
Гимназисты за месяц собрали полторы тонны (!) макулатуры. Причем им помогают и родители. К примеру, 2 "А" сдал сразу 700 килограммов бумаги, большую часть которой составил... многолетний архив одной из организаций. Многие ученики приносят свои исписанные школьные тетради и картонные коробки из ближайших магазинов. В учебном заведении ведется рейтинг сдачи вторсырья, кроме бумаги и картона, с недавних пор это еще и пластиковые крышки. Наиболее активные классы поощряются грамотами, победителей объявляют по громкой связи.
Есть среди них те, кто ведет даже пофамильный рейтинг сдачи ТКО по каждому ученику. "Знаете, дети переживают, если принесли мало бумаги или крышек. Хотя они могут и вовсе не участвовать в сборе. Все происходит исключительно на добровольной основе", - отмечает Татьяна Шмидт.
- Сто килограммов макулатуры - это одно спасенное дерево. А я не хочу, чтобы деревья рубили. Поэтому собираю и сдаю вторсырье. Стекло родители отвозят на переработку сами. Вместе с мамой и папой уговариваем соседей установить и возле нашего дома контейнеры для раздельного сбора мусора, - рассказала шестиклассница Настя Денежкина.
Прежде чем привлечь учеников к раздельному сбору мусора, в гимназии N 76 провели экологические уроки. Интересно, что проводили их старшеклассники - волонтеры "Российского движения школьников". Они рассказали о том, что может сделать каждый ребенок для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. Активисты принимают и взвешивают мусор на школьном дворе, и у них нет недостатка в помощниках.
- Дома теперь также раскладываю мусор отдельно по пакетам - пластик, бутылки, бумагу, - подключается к разговору одноклассник Насти Валерий Мелконян.
Деньги, полученные от сдачи макулатуры, направляются на создание народного музея-памятника "Самбекские высоты", посвященного трагическим событиям на Миус-фронте. Так же будет закуплен корм для питомцев ростовского зоозащитного центра "Тотошка".
Почин ростовских школьников подхватили в соседнем Аксае. Там стартовал конкурс среди школ города, кто больше сдаст мусора. Как рассказал начальник управления образования мэрии Андрей Кучеренко, школы-победители наградят подарками, а школьники получат бесплатные билеты на каток.