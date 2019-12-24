Ростовские школьники стали участниками проекта по раздельному сбору мусора

Школы собирают тонны макулатуры, а полученные деньги направляют на создание народного музея "Самбекские высоты" в память о погибших в Великую Отечественную войну земляках.

Для раздельного сбора ТКО в городских школах и детсадах установили разноцветные мусорные контейнеры. Бумагу, картон и пластик принимает завод по переработке вторсырья. Первыми участниками проекта стали 15 школ и 20 детских садов города. Планируется, что всего их будет около 90.

В учебных заведениях идею сбора вторсырья восприняли на ура. К примеру, в гимназии N 76 процесс сдачи мусора превратился в масштабное соревнование между классами, причем с первого по выпускной.

- Идет активная борьба за первое место. И в желании победить ребята стали более дружными, - отмечает заместитель директора гимназии по воспитательной работе Татьяна Шмидт.

Гимназисты за месяц собрали полторы тонны (!) макулатуры. Причем им помогают и родители. К примеру, 2 "А" сдал сразу 700 килограммов бумаги, большую часть которой составил... многолетний архив одной из организаций. Многие ученики приносят свои исписанные школьные тетради и картонные коробки из ближайших магазинов. В учебном заведении ведется рейтинг сдачи вторсырья, кроме бумаги и картона, с недавних пор это еще и пластиковые крышки. Наиболее активные классы поощряются грамотами, победителей объявляют по громкой связи.

Гимназисты за месяц собрали полторы тонны (!) макулатуры. Причем им помогают и родители

Есть среди них те, кто ведет даже пофамильный рейтинг сдачи ТКО по каждому ученику. "Знаете, дети переживают, если принесли мало бумаги или крышек. Хотя они могут и вовсе не участвовать в сборе. Все происходит исключительно на добровольной основе", - отмечает Татьяна Шмидт.

- Сто килограммов макулатуры - это одно спасенное дерево. А я не хочу, чтобы деревья рубили. Поэтому собираю и сдаю вторсырье. Стекло родители отвозят на переработку сами. Вместе с мамой и папой уговариваем соседей установить и возле нашего дома контейнеры для раздельного сбора мусора, - рассказала шестиклассница Настя Денежкина.

Прежде чем привлечь учеников к раздельному сбору мусора, в гимназии N 76 провели экологические уроки. Интересно, что проводили их старшеклассники - волонтеры "Российского движения школьников". Они рассказали о том, что может сделать каждый ребенок для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. Активисты принимают и взвешивают мусор на школьном дворе, и у них нет недостатка в помощниках.

- Дома теперь также раскладываю мусор отдельно по пакетам - пластик, бутылки, бумагу, - подключается к разговору одноклассник Насти Валерий Мелконян.

Деньги, полученные от сдачи макулатуры, направляются на создание народного музея-памятника "Самбекские высоты", посвященного трагическим событиям на Миус-фронте. Так же будет закуплен корм для питомцев ростовского зоозащитного центра "Тотошка".

Тем временем

Почин ростовских школьников подхватили в соседнем Аксае. Там стартовал конкурс среди школ города, кто больше сдаст мусора. Как рассказал начальник управления образования мэрии Андрей Кучеренко, школы-победители наградят подарками, а школьники получат бесплатные билеты на каток.