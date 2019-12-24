Футбольный клуб "Ростов" после финансового шторма остался на плаву

Минувшей осенью футбольный клуб "Ростов" пережил бурю страстей. Задержки зарплаты футболистам и тренерам, серия неудачных матчей в национальном чемпионате и, как следствие, беспрецедентное выступление главного тренера ростовчан Валерия Карпина, который обвинил отдельных представителей правительства Ростовской области в невыполнении обязательств.

Злые языки в СМИ и социальных сетях стали предрекать ростовской команде развал с распродажей ведущих игроков. Разумеется, в такой обстановке лихорадило и донских болельщиков, которые установили региональные рекорды посещаемости матчей на новом стадионе "Ростов-арена".

И только к концу ноября страсти поутихли. Что же происходило в команде, которая своей игрой привлекла внимание болельщиков всей России? Со стороны разобраться в финансовых делах любого российской футбольного клуба крайне сложно. Частных команд в нашей стране раз-два и обчелся. Большинство клубов российской премьер-лиги содержат региональные администрации с долевым добровольно-принудительным участием спонсоров. Крупные бизнесмены, мягко говоря, неохотно вкладывают свои деньги в российский футбол.

И вот пару лет назад в "Ростов" пришел местный бизнесмен Арташес Арутюнянц. С?помощью своих коллег он стал выстраивать работу ростовского клуба по рыночным законам. При этом осталась и финансовая помощь областного правительства. И постепенно "Ростов" стал превращаться из бедного клуба, вечно просящего деньги у власти, в хозяйственную организацию, умеющую зарабатывать. Новый президент подписал контракты со всеми игроками и тренерами, что исключило бесплатный уход на сторону. Летом были выгодно проданы в другие клубы футболисты Мирзов, Гулиев, Скопинцев и Ингасон. Но?зато бесплатно пришли Еременко и Попов и по умеренной цене был куплен центральный защитник Чистяков.

Перед началом текущего чемпионата "Ростов" был одним из немногих российских клубов, у которого доходы от купли-продажи игроков превысили расходы. Конечно, футбольное хозяйство включает и другие серьезные траты. Аренда стадиона "Ростов-арена" только на один матч обходится клубу в 2,4 миллиона рублей.

Два года назад вице-губернатор Ростовской области Игорь Гуськов на встрече с журналистами говорил о том, что акции "Ростова" готовы продать за символические сто рублей. Покупателей тогда не нашлось. Возможно, сейчас есть смысл повторить такое предложение. Да, действительно в августе-октябре были задержки по контрактным обязательствам перед игроками. Но президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц решил денежные проблемы. Даже не в самых лучших финансовых условиях, располагая скромным кадровым ресурсом, "Ростов" в заключительном матче уходящего года в Москве разгромил "Спартак" 4:1 и занял в чемпионате России третье место после 19 туров. Правда, главный тренер ростовчан Валерий Карпин скромничает: "Мне безразлично, на каком мы месте в таблице. Сейчас - на третьем, завтра можем быть на пятом. Не вижу пока "Ростов" в чемпионской гонке. Хотя мы и планируем туда попасть".

Так же сдержанно и по-деловому оценивает промежуточный результат президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц: "Наш клуб уходит на зимний перерыв, занимая в турнирной таблице место в первой пятерке, в зоне еврокубков, и это очень приятно. Во второй части сезона, в 2020 году, нас ждет 11 серьезнейших матчей. Мы подготовимся к ним и постараемся выжать необходимый максимум. Вместе с болельщиками мы это сможем. Ведь мы же - "Ростов"!"

Наверное, "вместе" - это ключевое слово в комментариях президента. Когда-то "Ростову" подфартило: в трудные нулевые годы он не исчез с главной футбольной карты России. Но понятно, что государственное финансирование рано или поздно заканчивается, а спонсоры разбегаются при первом удобном случае. Поэтому нашему футболу нужны действительно заинтересованные менеджеры и бизнесмены, строящие клубное хозяйство при поддержке, но не за счет региональных властей.

"Ростову" повезло. Есть эффективная команда клубных управленцев, интересные игроки, большая армия преданных болельщиков и современный стадион, вмещающий почти 45 000 зрителей. Разве этого мало, чтобы на Дону, как в старые добрые времена, играли в настоящий футбол?