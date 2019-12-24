В региональных управлениях ФНС РФ подсчитывают уплаченные физлицами имущественные налоги. По данным УФНС России по Республике Крым, за 2018 год было начислено около 1,1 миллиарда рублей имущественных налогов (за землю и транспорт). По словам руководителя управления Романа Наздрачева, это почти в 1,5 раза больше, чем в 2018 году (522,7 миллиона рублей). Из них уплачено 788,2 миллиона рублей, или 73 процента от начисленного (в 2018 году - 68 процента от начисленного).

Хорошая динамика уплаты земельного налога. Уведомления получили около 290 тысяч собственников, а общее количество наделов, на которые был начислен налог, составило 366 тысяч. Относительно прошлого года выросло и число налогоплательщиков (их стало в 1,8 раза больше), и количество земельных участков, сведения о которых поступили в базу налоговых органов (в 2,3 раза).

Улучшение показателей сотрудники налоговой связывают с проведением на полуострове масштабной информационно-разъяснительной кампании. Помимо бигбордов, банкоматов и СМИ напоминания об уплате налогов впервые в этом году были размещены на упаковках хлебобулочных изделий. А в Керчи сотрудники налоговой службы совместно с ГИБДД раздавали водителям пряники-медали собственного приготовления, чтобы поощрить добросовестных плательщиков имущественных налогов.

При этом, по словам Романа Наздрачева, особое внимание было уделено должникам-госслужащим. Был сформирован перечень неплательщиков и направлен их руководителям.

- Это касается и Совета министров, и Госсовета, и силовых структур. Большая часть исполнила свой гражданский долг, - отметил Наздрачев.

Астраханцы задолжали в бюджет 450 миллионов рублей по налогам на имущество за 2018 год. Такие данные сообщила начальник отдела урегулирования задолженности областного УФНС Анастасия Акмаева, подводя итоги нынешней кампании по сбору имущественных налогов. По ее словам, ко 2 декабря, сроку уплаты налогов на имущество граждан, в бюджет поступило 573,8 миллиона рублей транспортного налога, 222,6 миллиона рублей налога на квартиры и дома и 145,3 миллиона - на земельные участки. Всего жители региона заплатили в 2019 году 941,7 миллиона рублей, тогда как должны были 1,4 миллиарда рублей.

Однако за предыдущий год сумма поступлений была еще меньше, 816,4 миллиона рублей. Общий долг астраханцев за все годы по налогу на имущество превысил миллиард рублей.

По словам Анастасии Акмаевой, за каждый день просрочки уплаты налога должнику выставят пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка, а также предложат добровольно заплатить долг. Если это также не возымеет действия, неплательщика ждет суд и связанные с этим издержки: госпошлина и исполнительский сбор.

Из-за неуплаты налога по решению суда могут арестовать имущество, снять деньги с банковской карты или запретить выезд за границу. Кстати, как рассказал начальник отдела организации исполнительского производства региональной службы судебных приставов Александр Белицкий, ограничение выезда - одна из самых действенных мер. В этом году приставы не позволили выехать из России более 100 тысячам должников, в результате треть из них заплатила налоги в течение одного-двух дней.

На днях сотрудники управления службы судебных приставов провели творческую акцию, предложив астраханцам узнать о своих долгах и заплатить их, развернув мобильные комплексы в торговых центрах. Всем, кто проверял данные о своем долге, вручали в качестве новогоднего подарка апельсины.

Прямая речь

Михаил Мишустин, глава ФНС России:

- Важно, что в этом году наконец принято правило, за которое мы боролись: запрет на перерасчет в большую сторону уже оплаченных местных налогов. Когда человеку на второй или третий год приходит перерасчет в связи с тем, что изменилась кадастровая оценка или ставка, это очень некрасиво. И что главное, мы применили коэффициент невозможности роста налогов более чем на десять процентов относительно прошлого года. Кстати, сегодня 30 миллионов физических лиц уплачивают свои налоги бесконтактным способом в Сети, через личный кабинет.