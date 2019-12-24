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24.12.2019 10:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Все начинается с модели

В центре прототипирования коммерсанты смогут визуализировать свои идеи
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 290(8048)
В Волгограде открылся центр прототипирования. Под непонятным названием скрывается новый способ поддержки малого и среднего предпринимательства. На льготных условиях бизнесмены могут изготовить здесь макет какого-либо изделия, которое нужно показать потенциальным инвесторам. Например, на предприятии хотят выпускать трубы. Но не ходить же к партнерам на переговоры с трубой! В центре прототипирования как раз можно будет сделать в соответствующем масштабе ее модель.
Фото: Роман Мерзляков/РГ В центре прототипирования можно сделать в соответствующем масштабе модель любого изделия. Фото: Роман Мерзляков/РГ
В центре прототипирования можно сделать в соответствующем масштабе модель любого изделия. Фото: Роман Мерзляков/РГ

- Прототип выпускается на условиях софинансирования. Сюда может обратиться любой, кто заинтересован в высокотехнологичном оборудовании. Мы можем сделать проектировку изделия, произвести объемное сканирование, 3D-печать, лазерную резку дерева, пластика и металла. Если есть новые идеи, можем помочь с их визуализацией, - рассказал руководитель центра прототипирования Алексей Христолюбов.

Центр разместили в Волгоградском государственном техническом университете (ВолГТУ), что вполне логично: здесь есть необходимые кадры.

Фото: Дина Непомнящая/РГ
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- Рынку надо давать конкретику. К примеру, у нас есть пакет предложений к РЖД. Мы готовы их реализовать уже в 2020 году. Среди них - своеобразный трап для схода трактора с железнодорожной платформы. Сейчас там много ручного труда. Все приводит к потере производительности и времени. Думаю, мы сможем к следующей осени сделать прототип такого трапа из реальных материалов для демонстрации представителям региональных железных дорог, - отметил ректор ВолГТУ Александр Навроцкий.

Центр появился в рамках нацпроекта, направленного на развитие малого и среднего предпринимательства. В администрации региона не стали называть сумму, выделенную на это направление. Но отметили, что она достаточно существенная.

- Это прикладная сфера для науки. Каждый имеет возможность создать экспериментальную модель и потом внедрить ее в промышленное производство. Это новый этап развития экономики, - считает заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская.

Уже проявили интерес к центру предприниматели, для которых собственно все и задумывалось.

- Наконец-то создан единый центр, где любая малая компания может получить инструменты для воплощения своих задумок. Раньше все это приходилось делать в разных цехах, спеццентрах, производственных мастерских. А здесь получаешь комплексную услугу от а до я, - сказал руководитель проектов волгоградской фирмы Анатолий Тулаев.

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