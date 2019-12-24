Куда на новогодние праздники уедут челябинцы

Специалисты проанализировали туристические запросы жителей Южного Урала с 15 ноября по 15 декабря.

В новогодние каникулы челябинцы предпочитают путешествовать по стране. Такие выводы делают аналитики сервиса Яндекс.Путешествия в своем исследовании, исходя из того, что российским направлениям посвящена половина поисковых запросов. За границей южноуральцев привлекает Турция, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Китай.

- В последние пять лет Европа и страны Юго-Восточной Азии становятся менее популярными в связи с перераспределением новогоднего туристического интереса россиян в пользу своей страны и Турции. Исключением стала Греция - ее доля в туристических запросах не изменилась, - говорится в сообщении.

Эксперты выделили и города, в которых челябинцы были бы не против провести длинные зимние выходные. В десятке оказались Москва, Екатеринбург, Сочи, Санкт-Петербург, Пхукет (Таиланд), Миасс, Аланья (Турция), Еткуль, Дубай (ОАЭ) и Кемер (Турция).