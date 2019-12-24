В Екатеринбурге остановили подпольный цех по розливу крепкого алкоголя

Крупный подпольный цех, в котором производство фальшивого алкоголя было поставлено на широкую ногу, ликвидировали силовики в Екатеринбурге. "Ущерб от несанкционированной реализации фальсификата составляет миллионы рублей. Бутлегеры подделывали коньяк, водку, вино, виски и другие спиртные напитки известных торговых брендов", - рассказал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Предприятие базировалось в гаражных боксах и действовало с декабря 2018 года. Среди организаторов и рабочих - как местные жители, так и выходцы из бывших союзных республики.

"Конфисковано оборудование и готовая к продаже продукция, которая могла оказаться на праздничных столах у тысяч уральцев. Общее количество изъятого суррогат, разлитого по бутылкам емкостью от 0,5 до литра, превышает 26 400 штук. Общий объем - более 14 095,9 литра", - сообщил полковник Горелых.

Эксперты МВД заключили: простой человек визуально поддельные бутылки от настоящих отличит с трудом. Но содержимое точно не соответствует качеству ГОСТ.

Кстати среди брендов, которые подделывали "бизнесменов" в гаражах, есть и известные и несуществующие. "Это своего рода маркетинговый ход мошенников, чтобы покупателя соблазнить опасным, но красивым внешне и необычным товаром", - отметили в полиции.

По факту изготовления и сбыта поддельной продукции возбуждено уголовное дело. Наказание - до шести лет лишения свободы.