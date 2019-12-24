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24.12.2019 19:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дали газу

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 292(8050)
Жителей поселка Закаменского в Златоусте к Новому году подключат к голубому топливу. Накануне в Закаменском зажгли факел, символизирующий приход долгожданных благ цивилизации. А до конца января в домах, готовых к подключению, будут завершены все работы, обещают власти Златоуста.

Газопровод провели к поселку несколько лет назад, но не могли запустить из-за нарушения трассировки. Недоделки удалось устранить только после вмешательства региональных и местных властей. На проложенные к домам пустые трубы жители пожаловались губернатору в конце августа.

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- Давно ждали газ и даже не думали, что проблему удастся решить так быстро,- не скрывает радости житель поселка Анатолий Семенов.- У нас много пенсионеров, тяжело им дровами отапливать дома!

Всего по проекту в Знаменском должны газифицировать 375 домов.

- Теперь тем, у кого смонтировано внутреннее газовое оборудование, предстоит заключить договор на проведение его проверки и испытаний, получить акт технадзора. После чего заключить договор на поставку газа,- сообщил замдиректора подрядной организации Вадим Агзамов.

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