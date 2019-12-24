Газопровод провели к поселку несколько лет назад, но не могли запустить из-за нарушения трассировки. Недоделки удалось устранить только после вмешательства региональных и местных властей. На проложенные к домам пустые трубы жители пожаловались губернатору в конце августа.
- Давно ждали газ и даже не думали, что проблему удастся решить так быстро,- не скрывает радости житель поселка Анатолий Семенов.- У нас много пенсионеров, тяжело им дровами отапливать дома!
Всего по проекту в Знаменском должны газифицировать 375 домов.
- Теперь тем, у кого смонтировано внутреннее газовое оборудование, предстоит заключить договор на проведение его проверки и испытаний, получить акт технадзора. После чего заключить договор на поставку газа,- сообщил замдиректора подрядной организации Вадим Агзамов.