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24.12.2019 19:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Утка. Яблоки. Душевное тепло

На Среднем Урале разработали стратегию благотворительности
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 292(8050)
Новогодние праздники и благотворительность связаны между собой так же тесно, как утка и яблоки. По статистике, чаще всего желающие сделать доброе дело приходят в детские дома - несмотря на то что воспитатели жалуются на нескончаемый поток сладких подарков. Но, оказывается, благотворительность может быть не "календарная", а системная. Самым ценным в таком случае становится не кулек со сладостями, а общение.

Первоуральский предприниматель Алексей Невьянцев помогает детям не первый год. По словам президента фонда "Доброе дело", 7-10 лет назад ситуация в сиротских учреждениях была непростая. Сейчас дети в детдомах обеспечены всем необходимым - хорошим питанием, игрушками, но одного материального комфорта мало.

Фото: Аркадий Колыбалов / РГ
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- Самое главное - душевное тепло. Детям не хватает ощущения, что в большом мире есть человек, которому он небезразличен и что он придет не только под Новый год, - говорит Алексей.

Недавнее участие в конкурсе "Лидеры России" (уралец вышел в финал) дал Невьянцеву опыт проектирования, в том числе социальных стратегий. Новый проект "Урал добром богат" замахнулся на весь регион и даже округ - и был поддержан в аппарате полпреда президента РФ. К нему уже подключились добровольческое движение "Дорогами добра", Евразийский фонд наследия "Строганофф", благотворительный фонд "Небо" и Герой России Олег Касков. Последний отвечает за патриотический блок, но есть и другие: развитие системы наставничества, социализация.

Проект стартовал в октябре, за три месяца прошло 50 мероприятий, самым масштабным называют хоккейный матч. Дети присутствовали на игре "Автомобилист" - ЦСКА, а мастера-чемпионы вручили им подарки прямо на льду.

Детям не хватает ощущения, что человек, которому он небезразличен, придет не только под Новый год

По словам Сергея Яценко, директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Первоуральска, главная задача таких учреждений - вовлечение подростков в общественную жизнь. Как ее решить? За три месяца активисты провели встречи с Героями России, спортивные акции, фонд "Строганофф" помог с творческими мастер-классами. При этом и географию расширили: ребята ездили в Екатеринбург, Новоуральск, Каменск-Уральский.

Кстати, на встречи часто приглашают детей из юнармии и из обычных школ - важно, чтобы воспитанники интерната расширяли социальные связи. Они познакомились с 14-летним шахматным вундеркиндом Ярославом Тарасовым. А 30 декабря в Первоуральске пройдет масштабная благотворительная елка, где соберутся 220 детей - прекрасный повод для общения.

Фото: Александр Алпаткин/РГ
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- У детей улучшилась дисциплина, появилось желание быть в команде. Думаем над продолжением, уральцы - Герои России предложили помощь в подготовке выпускников к армии, - добавил Сергей.

В 2020 году общественники хотят провести спартакиаду и пригласить на нее ребят из десятков детдомов. Причем планируют расширять не только число участников, но и партнеров проекта. Сегодня его финансирует несколько частных благотворителей, но присоединиться может каждый.

Например, в магазинах на елках висят открытки с желаниями, написанные воспитанниками детдомов. Исполнить мечту просто - взять открытку с елки, купить подарок и отдать его сотруднику магазина. Алексей Невьянцев ручается, что презент обязательно доставят по назначению.

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