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24.12.2019 13:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Текст: Кира Латухина

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Напомним, что издание Ura.ru сообщило, что Алису Яровскую якобы уволили из ОГТРК "Ямал-Регион" из-за вопроса про участие федеральных властей в строительстве моста через Обь, который связал бы Салехард и Лабытнанги. На это глава государства назвал мост одним из важных объектов и напомнил о плановой работе над инфраструктурой.

Фото: Константин Завражин/РГ
Владимир Путин четыре часа отвечал на вопросы журналистов

Яровская сказала РИА Новости, что ушла по собственному желанию, не объяснив почему. В СМИ называют и другую возможную причину увольнения - нарушение корпоративной этики. Обозреватель "РГ" сидела в зале рядом с представителями этой телекомпании и наблюдала такую историю: от телеканала было несколько журналистов, и вопрос собирался задать молодой человек - ему предоставил слово и пресс-секретарь главы государства, но Яровская его опередила.

"Мы видели эти сообщения", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать увольнение журналистки. "В данном случае мы не знаем деталей, почему редакция приняла такое решение, уволилась ли она сама или она была уволена. Но в данном случае это, скорее, дело редакции", - считает он.

"Никаких других объяснений от этой журналистки мы не слышали и не видели в СМИ. Вы знаете, что вопрос задан, любые вопросы задавались, на любые президент давал свои ответы", - заключил представитель Кремля.

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