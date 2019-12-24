Площадь челябинского бора планируют увеличить

Челябинский городской бор площадью 1130 гектаров, прирастет новым участком от поселка Мелькомбинат до урочища Монахи - территория эта тянется с запада на восток параллельно пойме реки Миасс. Земельная "прибавка" к бору, имеющему статус памятника природы Челябинской области, составит почти 60 гектаров, сообщили во вторник в региональном минэкологии.

Голосование за ощутимое пополнение лесного массива состоится в ЗСО 26 декабря. Бор давно зажат городской застройкой, и остающиеся зеленые островки, за счет которых памятник природы и далее может увеличиваться в размерах, уже не столь велики.

В предыдущие годы от бора только "отрезали", отмечает начальник управления экологического просвещения областного министерства экологии Виталий Безруков. В частности, отводили земли под зоопарк, застройку северо-западного жилого массива недалеко от водоема Шершни. А в последние годы жители били тревогу, протестуя против возможного сооружения на присоединяемых теперь землях автомобильной дороги, иных хозяйственных объектов. Подобные опасения сейчас должны кануть в Лету, констатирует представитель минэкологии, потому что строительство в пределах охраняемой зоны запрещено. Максимум, что допустимо делать, - проводить санитарную очистку леса, прокладывать экологические тропы, устанавливать вдоль туристических маршрутов беседки, скамейки.

Челябинский городской бор называют легкими мегаполиса - из-за его солидных размеров и густой растительности, соглашается с коллегой исполняющий обязанности директора областного госучреждения "Особо охраняемые природные территории Челябинской области" Дмитрий Скорынин. В России, по его словам, вообще нет подобного примера, чтобы в границах города существовал такой протяженный лесной массив. Увеличение же его помимо очевидных плюсов позволит лучше защищать лес и его обитателей. Новый участок образует с бором единую экосистему, делить которую - что резать по живому. Биологи насчитали в бору 152 вида птиц, 366 видов насекомых, три вида рептилий и 500 видов растений. Некоторые занесены в областную Красную книгу, другие представители животного мира, как цапли, лебеди, гагары, облюбовали как раз пойму реки.

Не скрывают, впрочем, спикеры и другую причину, влияющую на расширение площади памятника природы. На примыкающей к детской областной больнице территории, которая также граничит с лесом в районе улицы Блюхера, ожидается строительство детского хирургического корпуса, способного оказывать высокотехнологичную помощь тысячам маленьких пациентов. Медиками признается, что место это удобнее прочих, так как позволяет задействовать ресурсы находящихся рядом больниц. Но чтобы разместить на этой площадке хирургический корпус, необходимо "занять" четыре гектара городского бора, что не все жители воспринимают положительно. Прибавка в виде поймы реки и прилегающих земель позволит компенсировать не только потерю этого "пятачка", но и также выделенного участка под фактически состоявшееся расширение Митрофановского кладбища, поясняет Виталий Безруков. Приобретаемая территория в этом случае более чем в 10 раз превысит утраченную. Общая протяженность границы бора в итоге вырастет почти с 54 до 57 километров.