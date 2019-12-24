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Текст:   Татьяна Воробьева 
15:14 24.12.2019

В 15 регионах России цены на вторичку снизились с начала года

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как вел себя рынок вторичной жилой недвижимости в уходящем году? Больше всего квадратный метр подорожал в Москве. Но в 15 регионах цены упали, и больше всего - в Республике Коми, подсчитали специалисты портала Domofond.ru.

Фото: iStock
В каких городах России подешевели квартиры в новостройках

В целом по стране цены на старые квартиры с начала 2019-го выросли на 5,3 процента - до 67 103 рублей за "квадрат" по результатам ноября.

Цены шли вверх в 64 регионах. Лидером стала столица, где рост составил 12,9 процента (до 249 843 рублей за квадратный метр жилплощади). Второе место у Якутии - 11,7 процента роста. Замыкает тройку лидеров Иркутская область: здесь за год вторичные квартиры поднялись в цене на 10,5 процента.

Последний в десятке - Санкт-Петербург: темпы роста цен на вторичном рынке здесь в два раза ниже, чем в Москве - 6,5 процента.

Аналитики полагают, что подорожание связано как с удешевлением ипотеки, так и с ростом цен на новостройки (из-за этого часть покупателей сделала выбор в пользу старых квартир).

"В 15 регионах цены на вторичном рынке снизились. Максимальное падение произошло в Республике Коми. Квадратный метр здесь подешевел на 4,7 процента - до 48 670 рублей. Значительное снижение отмечено и в Мордовии - на 3,3 процента. В Курганской области и Марий Эл цены сократились на 1,4 процента", - говорится в исследовании.

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