25 декабря на сайте ekat2023.com начинается голосование за талисман Всемирных студенческих игр, которые пройдут летом 2023 года в Екатеринбурге.

Выбор предстоит сделать непростой. На первом этапе, который продлится до 20 января 2020-го, участники опроса должны определить категорию символа: животное, растение или сказочный герой. Несколько вариантов уже представлены на сайте. Среди них Талантливый лось, Дерзкий аметист, Малахитовая ящерица и, естественно, Хозяйка Медной горы. Образы, набравшие наибольшее количество голосов, передадут студентам-художникам для создания символической картинки. Затем жюри оставит три варианта, и рейтинговое голосование запустят снова.

Кстати, высказать свое мнение можно не только на сайте Универсиады, но и офлайн 27-29 декабря в аэропортах Екатеринбурга, а также Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Саратова и Петропавловска-Камчатского. Кроме того, волонтеры будут опрашивать посетителей екатеринбургских ТЦ "Гринвич" и "Мега".