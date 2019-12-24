В Тюмени женщина умерла после осмотра врачами "скорой"

Следователи проводят проверку сообщения о том, что тюменку с невралгией не госпитализировали.

Инцидент произошел 8 декабря. Женщина жаловалась на боли в сердце.

Врачи "скорой" диагностировали невралгию, поставили обезболивающее, но в больницу не увезли. Через несколько часов пациентка умерла от коронарной недостаточности, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

По некоторым данным, жительнице Тюмени было 56 лет. Следователи проверят информацию, назначат судебно-медицинскую экспертизу, после чего будет принято процессуальное решение.