В Зауралье запретили продавать подросткам никотиновые смеси

В Курганской области приняли закон, запрещающий продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для этих систем, а также бестабачных сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин.

На этот шаг региональные власти пошли из-за массового употребления подростками никотиновых пэков. Федеральным законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" запрет на торговлю бестабачной никотиносодержащей продукцией не предусмотрен. Вместе с тем смеси представляют собой большую опасность, особенно для несовершеннолетних. Они свободно продаются в магазинах по доступной цене, подростки не могут устоять перед соблазном попробовать их.

Областная дума также внесла поправки в закон "Об административных правонарушениях на территории Курганской области", согласно которому за продажу несовершеннолетним никотиносодержащих смесей установлен штраф для граждан - от 3000 до 5000 рублей; для должностных лиц - от 10000 до 20000 рублей; для юридических лиц - от 30000 до 50000 рублей.

Между тем, как сообщил заместитель губернатора Курганской области Владимир Архипов, не дожидаясь официального вступления законов в силу, торговые сети и магазины уже сняли с продажи никотиновые смеси.