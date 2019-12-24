Новости

Суд отменил продление домашнего ареста экс-губернатору Хабаровского края 16:04
Пенсионерка в Иванове умерла после падения в магазине 16:01
В Крыму выплату долгожителям увеличили в пять раз 15:56
В Зауралье запретили продавать подросткам никотиновые смеси 15:53
Мама Ольги Бузовой погасила ее долг за петербургскую квартиру 15:53
Деды Морозы высадятся на крышу Морозовской детской больницы 15:46
Лукашенко показали форму белорусских спортсменов для Олимпиады в Токио 15:45
В ДТП с маршруткой в КБР пострадали четыре человека 15:39
Роднянский запускает международный фестиваль Kinotavr. Special Edition 15:37
В Подмосковье живого младенца нашли в коробке Made in China 15:37
Аэропорт Архангельска закрылся из-за сильного тумана 15:37
Назван самый безопасный алкогольный напиток 15:36
Шойгу: Военный бюджет США на 2020 год в 16 раз больше российского 15:34
В Петербурге предложили восстановить недостроенную Растрелли колокольню 15:32
Архангельской гимназии присвоено имя Иосифа Бродского 15:27
В Теотиуакане найдены артефакты цивилизации, жившей до ацтеков 15:24
Обнаружен окаменелый мозг возрастом полмиллиарда лет 15:23
В Москве состоялась презентация двухтомника "Белорусы в Сибири" 15:20
В центре Стокгольма раскопали корабль XVI века 15:19
В 15 регионах России цены на вторичку снизились с начала года 15:14
Сергей Стадлер зажжет в Петербурге "Вифлеемскую звезду" 15:14
В поезде из Петербурга в Крым напишут картину 15:13
Жителя Волгоградской области осудили за покушение на родителей 15:10
Аксенов анонсировал подписание инвестсоглашения об игорной зоне в Крыму 15:03
Ивановца обвинили в создании детской камеры пыток 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 15:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Зауралье запретили продавать подросткам никотиновые смеси

Текст: Валентина Пичурина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Курганской области приняли закон, запрещающий продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для этих систем, а также бестабачных сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин.

Фото: iStock
На Ямале запретят продавать зажигалки подросткам

На этот шаг региональные власти пошли из-за массового употребления подростками никотиновых пэков. Федеральным законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" запрет на торговлю бестабачной никотиносодержащей продукцией не предусмотрен. Вместе с тем смеси представляют собой большую опасность, особенно для несовершеннолетних. Они свободно продаются в магазинах по доступной цене, подростки не могут устоять перед соблазном попробовать их.

Областная дума также внесла поправки в закон "Об административных правонарушениях на территории Курганской области", согласно которому за продажу несовершеннолетним никотиносодержащих смесей установлен штраф для граждан - от 3000 до 5000 рублей; для должностных лиц - от 10000 до 20000 рублей; для юридических лиц - от 30000 до 50000 рублей.

Между тем, как сообщил заместитель губернатора Курганской области Владимир Архипов, не дожидаясь официального вступления законов в силу, торговые сети и магазины уже сняли с продажи никотиновые смеси.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Общество Семья и дети Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

Главное сегодня

Правительство изменило правила проведения экзаменов на водительские права
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года
Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции США против "Северного потока-2"
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту