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24.12.2019 17:48
Рубрика: Спорт

РФС ввел запрет на критику судейства

Текст: Артур Нанян

Российский футбольный союз (РФС) официально ввел запрет на публичную критику арбитров. За нарушение данного правила предусмотрен штраф от 200 до 400 тысяч рублей. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков.

Дюков подчеркнул, что это вынужденная мера. При этом он отметил: данное новшество касается только официальных лиц, а не представителей СМИ.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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"Ограничения на критику судейства были введены в плане увеличения наказания, которое предполагается за неэтичное комментирование арбитража. Очень часто мы безапелляционны в суждениях, переходим на личности и слишком эмоциональны в оценках. Это не идет на пользу футболу", - считает Дюков.

Глава РФС добавил, что необходимо работать над повышением качества судейства. Но, по мнению Дюкова, обсуждать эти вопросы лучше в "узком кругу, не апеллируя к СМИ или болельщикам".

Сегодня же стало известно, что РФС создаст IT-системы для оптимизации процесса назначения рефери на матчи российского первенства. Предполагается введение рейтинга судей.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Российский футбольный союз

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