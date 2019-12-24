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24.12.2019 17:52
Рубрика: Власть

Арбитр по доброй воле

Верховный суд объяснил, что подсудно третейским судам
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8049)
"Российская газета" публикует постановление пленума Верховного суда России, которое прояс­няет правила содействия государственными судами третейскому разбирательству.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Пленум Верховного суда РФ впервые подробно разъяснил вопросы взаимодействия государственных и третейских судов, - пояснил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Третейские суды призваны разгрузить систему государственных судов, предоставляя в первую очередь бизнесу удобные правовые механизмы разрешения споров. В 2016 году прошла реформа третейского правосудия, были установлены серьезные требования к третейским судам, которые сейчас называются арбитражными учреждениями. Теперь третейские суды могут создавать только при НКО, а разрешение на их открытие дает правительство страны. Сейчас альтернативные способы разрешение споров, в том числе с помощью процедуры третейского разбирательства, приобретают все большее значение".

Фото: Стоян Васев/ТАСС
Арбитражные суды сообщат в полицию о признаках преступления

Он подчеркивает, что при этом Верховный суд РФ обобщил перечень категорий споров, которые не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда.

"Например, не могут рассматриваться арбитражными учреждениями споры по договорам потребительского кредита, а также споры, возникающие из налоговых, бюджетных и таможенных правоотношений", - рассказывает Владимир Груздев.

Кроме того, "РГ" публикует постановление Конституционного суда России, касающееся совместительства. Правовая позиция высшего суда: при совместительстве зарплата по основной должности не может быть меньше МРОТ. Если зарплата работника по основной должности меньше МРОТ, она повышается до минимальной, и только потом к ней прибавляются надбавки. Сегодня на практике нередко базовые оклады работникам устанавливаются ниже крайней черты, а затем надбавками доводятся до приличного уровня.

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