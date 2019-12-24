Роднянский запускает международный фестиваль Kinotavr. Special Edition

Те, кто внимательно читает увлекательную и познавательную страницу продюсера Александра Роднянского в Instagram, обратили внимание на составленный им список лучших фильмов года. Кто же знал, что продюсер разделит радость от просмотра этих картин с публикой так скоро. Объявлено, что Роднянский запускает новый международный фестиваль Kinotavr. Special Edition, серию премьерных и эксклюзивных показов зарубежных фильмов, еще не вышедших в российский кинопрокат, лауреатов и участников крупнейших международных кинофестивалей.

Kinotavr. Special Edition пройдет в Москве с 30 января по 2 февраля 2020 года. Это третий фестиваль мэтра отечественной индустрии в стране. Первый - "Кинотавр", главный смотр российского кино. Второй - фестиваль дебютов в Новой Голландии, впервые прошедший в этом году.

Партнерами нового мероприятия выступят онлайн-кинотеатр Okko и "КАРО. Арт". Фестиваль откроется российской премьерой фильма "1917" Сэма Мендеса, картина в этот же день выйдет в прокат в России. В программу также вошли фильмы "Правда" Хирокадзу Корээда, "Тайная жизнь" Терренса Малика, "О бесконечности" Роя Андерссона, "Тламесс" Алы Эдинна Слима, "Ты умрешь в 20" Амджада Абу Алала и "Вишневый переулок, 7" Йонфаня.

"Мы всегда смотрим на "Кинотавр" как на инструмент продвижения к зрителю самого интересного, что есть в кино, - сказал Роднянский. - На протяжении 11 лет кинокомпания "Кинотавр", в том числе компенсируя отсутствие полноценного кинопроката, а иногда и фактически просто заменяя его, проводила два международных фестиваля - собственно, "Кинотавр" в Сочи и "Лики любви" в Москве. Команда "Кинотавра" во главе с Ситорой Алиевой впервые открыла российской публике таких режиссеров, как Томас Винтерберг ("Торжество", 1999), Алехандро Гонсалес Иньярриту ("Сука-любовь", 2001), Хонг Санг-Су ("Девственица, раздетая холостяками", 2001) Николас Виндинг Рефн (фильм "Страх Х", 2003), Апичатпонга Вирасетакула ("Благословенно ваш", 2003), ставшего позднее обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля; Асгар Фархади (фильм "Прекрасный город", 2005), впоследствии получившего сразу двух "Оскаров".

"В разные годы председателями и членами жюри международного конкурса "Кинотавра" были Джафар Панахи, Удо Кир, Вера Хитилова, Режис Варнье и Павел Павликовский. Я рад, что впервые за 15 лет у нас появилась возможность возродить, если и не в буквальном смысле, международную часть фестиваля. Kinotavr. Special Edition покажет программу из разных фильмов по-разному одаренных авторов, которую мы вместе с Ситорой Алиевой попросили собрать кинокритика Стаса Тыркина", - отметил он.

Составитель программы Kinotavr. Special Edition Стас Тыркин заявил, что "небольшой фестиваль - пробный шар, компактный шоукейс главных кинематографических трендов, аперитив в самом начале нового киногода, который без сомнений вызовет аппетит у зрителей, готовых открывать для себя современное кино, выходящее за границы их ожиданий и представлений о нем".

"В лаконичную, вручную составленную программу вошли фильмы авторов, не потерявших способности удивлять мир и самих себя. Как классиков (Корээда, Мендес, Андерссон), так и сверхталантливых, суперактуальных новичков (встречайте сразу двух венецианских "Львов будущего" - Алаэддина Слима и Амджада Абу Алалу). Многие из наших хэдлайнеров, как Малик и Йонфань, сняли свои лучшие фильмы за долгие годы, и мы очень горды возможностью впервые представить их требовательной российской публике", - подчеркнул Тыркин.

В программе Kinotavr. Special Edition планируются и встречи с создателями фильмов-участников. Новый фестиваль запускает команда фестиваля "Кинотавр" и его продюсер Полина Зуева.

С подробной программой фестиваля можно будет ознакомиться в ближайшее время на сайте www.kinotavr.ru. Расписание показов и билеты - https://karofilm.ru/art. Старт продаж намечен на 28 декабря.