Роспотребнадзор напомнил о смертельной опасности, передающейся через собак

Новости

В Аризоне два человека пострадали при стрельбе возле торгового центра 02:11
Шестилетняя британка купила открытку с посланием из китайской тюрьмы 02:07
Госдеп США назвал приговоры по делу Хашкаджи "важным шагом" 02:05
Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента 01:53
Несколько землетрясений зафиксировано у западного побережья Канады 01:46
В Мексике засекретили данные о задержании сына наркобарона "Коротышки" 01:15
Армия Сирии подступила к форпосту боевиков в Маарет-Наамане 00:37
ОАЭ: Приговор по делу Хашкаджи доказал независимость саудовского правосудия 00:27
Организаторы матча КХЛ в Давосе перепутали гимн России 23.12.2019
В Госдуме оценили реакцию Киева на открытие ж/д движения по Крымскому мосту 23.12.2019
Экстрадиция россиянина Винника из Греции приостановлена 23.12.2019
В пяти аэропортах США зафиксировали случаи заражения корью 23.12.2019
Путин наградил Домогарова Орденом Дружбы 23.12.2019
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии 23.12.2019
Путин распорядился о проведении Годов научно-технического сотрудничества с КНР 23.12.2019
В Москве побит температурный рекорд 23.12.2019
Спортсмены Ватикана намерены выступить на Олимпиаде в Париже 23.12.2019
Кадыров выразил уверенность в победе над Емельяненко 23.12.2019
Согласован практически весь белорусско-российский интеграционный пакет 23.12.2019
Молодежная сборная России по хоккею разгромила словаков перед стартом ЧМ 23.12.2019
Ученые создали искусственный зуб на чипе 23.12.2019
РФС сократил наказание Евгению Гинеру за оскорбления Александра Егорова 23.12.2019
Путин допустил возможность возвращения единого сельхозналога 23.12.2019
Медведев не исключил возобновления контактов с украинским коллегой 23.12.2019
Медведев: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США 23.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг самых популярных в мире профессий
Составлен рейтинг самых популярных в мире профессий
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 01:00
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор напомнил о смертельной опасности, передающейся через собак

Текст: Ольга Игнатова
В ряде российских регионов более 30 процентов собак заражены эхинококкозом. Причем, речь идет не только о животных, у которых нет хозяина, но и о домашних питомцах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом "Российской газете" рассказали в Роспотребнадзоре. Наиболее неблагополучными по эхинококкозу являются Северный Кавказ, Урал, Иркутская область, Дальний Восток, страны Средней Азии. Учитывая важность проблемы, Роспотребнадзором подготовлен проект постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации "О предупреждении распространения эхинококкозов в Российской Федерации".

Что такое эхинококкоз?

Эхинококкоз - это хроническое гельминтозное заболевание, при котором в печени, реже в легких и других органах, образуются кистозные образования, содержащие личинки паразитов (ленточных червей рода Echinococcus).

Фото: iStock
Ученые: Алкоголь мог спасти предков человека от вымирания
В Хабаровском крае обнаружили вирус африканской чумы свиней

В мире ежегодно регистрируется не менее миллиона заражений. Основное количество их приходится на Китай, Индию, Аргентину и Румынию. Возбудитель эхинококкоза включен в топ-10 глобального рейтинга "пищевых" паразитов.

Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, значимость проблемы эхинококкоза определяется его широким распространением, тяжелым клиническим течением с множественными сочетанными поражениями различных органов, приводящими к длительной нетрудоспособности, инвалидизации, летальным исходам.

Средства лабораторной диагностики эхинококкоза существуют, но диагноз, как правило, устанавливается на поздних стадиях заболевания на основании преимущественно инструментальных методов исследования (УЗИ, рентгенография) или во время хирургических вмешательств.

Как можно заразиться эхинококкозом?

Заражение человека происходит при контакте с больными животными (собаками, сельскохозяйственными животными), при сборе и употреблении в пищу дикорастущих ягод и трав, при использовании воды из зараженных яйцами гельминтов источников, при выделке шкур.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Урале могут закрыться частные зоопарки

Яйца эхинококка очень устойчивы к внешним воздействиям и могут длительное время сохраняться во внешней среде. С дождевыми водами они могут попадать в водоёмы, которые служат для водопоя скота.

Среди основных факторов заражения также грязные руки, а также овощи, фрукты, зелень. Яйца гельминта могут заноситься с пылью на разные предметы обихода и вдыхаться с запыленным воздухом.

Дети болеют чаще, так как они часто играют с собаками и не всегда соблюдают правила личной гигиены.

Как проявляется заболевание?

Эхинококкоз может протекать годами и выявляться случайно, в том числе при проведении профилактического обследования. От момента заражения до появления первых клинических признаков может пройти от нескольких месяцев до несколько десятков лет.

Фото: buckle1535/ flickr.com
Эксперты: Ожирение - заболевание номер один и у российских кошек

Паразит снижает иммунитет человека, что способствует проявлению "дремлющих" в организме инфекций, например, туберкулеза. Также могут развиваются аллергии, возникает крапивница, отеки, зуд и др. Появляется слабость, недомогание, головная боль, снижается работоспособность.

Главные симптомы заболевания зависят от локализации возбудителя. При паразитировании в печени (в 60% случаев) может появляться желтуха, ощущается тяжесть и давление в правом подреберье, наблюдается увеличение печени, боли, отдающие в правую руку и спину. При локализации паразита в легких (в 20% случаев) наблюдается одышка, кровохаркание, боли в грудной клетке; появляется кашель вначале сухой, а затем влажный.

Диагностика эхинококкоза на начальных стадиях затруднена из-за стёртости и неспецифичности клинических проявлений и основывается на анализе данных клинических, радиоизотопных, лучевых и иммунологических исследований.

Какие меры профилактики эхинококкоза существуют?

Главное - не забывать о личной гигиене. Иными словами:

- тщательно мыть руки после контакта с животными или после посещения леса;

- избегать употребления в пищу сырой воды и овощей, корнеплодов, зелени, не прошедших специальную обработку (тщательного мытья с предварительным замачиванием, обработки кипятком);

- ответственно относиться к здоровью домашних питомцев (проводить вакцинацию, давать специальные препараты от гельминтов), регулярно проводить обследование домашних животных;

- не разрешать собаке лизать лицо, прыгать на диван, в постель; кормить собаку только из специально выделенной для неё посуды.

Общество Здоровье Общество Природа Правительство Роспотребнадзор

Главное сегодня

Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину
Контактная группа по Донбассу согласовала обмен удерживаемых лиц
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года
Путин обратится с Посланием к Федеральному Собранию 15 января
Чижов: Россия готова предоставить данные для слушаний по MH17