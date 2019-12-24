Роспотребнадзор посоветовал не спешить с сервировкой новогоднего стола

В ведомстве уточнили, что готовить закуски и горячие блюда заранее и в больших количествах неразумно, поскольку сроки годности очень коротки - от шести до 18 часов. После в этих продуктах начинаются процессы микробиологической порчи. Они могут быть не видны, но употребление пищи, сроки годности которой истекли, может вызвать пищевое отравление.

Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что все предновогодние заготовки нужно хранить только в холодильнике. А после встречи Нового года скоропортящиеся блюда нужно убрать на холод. Оставить на праздничном столе можно только фрукты в ненарезанном виде.

Кроме того в ведомстве напоминают, что не следует приобретать алкоголь и продукты для новогоднего стола с рук, отдав предпочтение постоянно действующим магазинам. Также нужно обращать внимание на сроки годности и условия хранения продуктов, указанные на этикетке. Если продукт хранится с нарушением условий хранения, покупать его не нужно.