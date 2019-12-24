Россия и Беларусь подвели итоги спортивных соревнований

На совместном заседании коллегий Министерства спорта России и Министерства спорта и туризма Беларуси обсуждалась программа очередной Спартакиады Союзного государства для детей и юношества. Ее могут дополнить зимние виды - лыжные гонки, биатлон...

minsport.gov.ru

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