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24.12.2019,  
10:31
Текст:  Марина Бровкина

Россия поставила Армении ЗРК "Тор" новейшей модификации

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Вооруженные силы Армении пополнились высокоскоростными зенитно-ракетными комплексами "Тор-М2КМ". Количество комплексов "Тор", которые Россия поставит армянским ВС, не афишируется.

Фото: Zumlik/wikimedia.org
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Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава армянского кабмина Никол Пашинян.

Пашинян отметил, что приобретение ЗРК "Тор-М2КМ" - одно из важнейших в нынешнем году. Модернизированные российские "молоты" - самый современный вид вооружения, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны. Выпущен "Тор-М2КМ" в 2019 году.

Сколько новейших "молотов" получит Армения, Никол Пашинян не уточнил, сославшись на военную тайну.

Как писала "РГ", в одном корпусе "Тор-М2КМ" конструкторы установили радар обнаружения целей, радар сопровождения целей и наведения ракет, всесуточную оптико-электронную систему, средства связи и управления. Кроме того, в корпусе размещены 8 зенитных ракет.

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