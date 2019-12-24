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24.12.2019 22:59
Рубрика: Спорт

Судей не трогать

РФС ввел запрет на критику арбитров
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 291(8049)
Накануне в Москве состоялось последнее в уходящем году заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС). На нем был принят ряд важных решений.

В частности, РФС официально ввел запрет на критику арбитров. За нарушение данного правила предусмотрен штраф от 200 до 400 тысяч рублей. Важно отметить, что это ограничение касается только официальных лиц: игроков, президентов клубов.

Фото: РИА Новости
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Акцент на вопросах судейства и его оценке неслучаен. По ходу нынешнего сезона футболисты и представители команд неоднократно критиковали работу рефери. Последний пример - слова президента ЦСКА Евгения Гинера после матча армейцев с "Краснодаром" (1:1). По окончании встречи Гинер нелестно высказался о работе главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. За это он был условно отстранен от футбольной деятельности на три месяца.

- Ограничения на критику судейства были введены в плане увеличения наказания, которое предполагается за неэтичное комментирование арбитража. Очень часто мы безапелляционны в суждениях, переходим на личности и слишком эмоциональны в оценках. Это не идет на пользу футболу, - отметил президент РФС Александр Дюков.

Что касается будущего Егорова, то, по словам Дюкова, решение о его возможной отставке будет принято на основании оценки судейского комитета РФС.

- В конце декабря или начале января мы проанализируем работу Егорова по итогам первого этапа сезона. Как только судейский комитет даст рекомендации, исполком примет решение о его будущем. Следующее заседание исполкома состоится, вероятнее всего, в феврале, - сказал Дюков.

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Глава РФС добавил, что необходимо работать над повышением качества судейства. Но, по мнению Дюкова, обсуждать эти вопросы лучше в "узком кругу, не апеллируя к СМИ или болельщикам".

Накануне также стало известно, что РФС создаст IT-системы для оптимизации процесса назначения рефери на матчи российского первенства. Предполагается введение рейтинга судей.

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