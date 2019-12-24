Семашко рассказал о белорусских поставках продовольствия в РФ в 2020 году

Проблемы с поставками белорусского продовольствия на российский рынок будут окончательно решены до конца мая наступающего года. Об этом сообщил 24 декабря глава дипмиссии РБ в Москве Владимир Семашко на заседании рабочей группы по координации взаимодействия Беларуси и города Москвы.

По словам посла, которые приводит БЕЛТА, этот срок обозначен в интеграционной "дорожной карте", уже окончательно согласованной в пакете двусторонних документов. Владимир Семашко отметил, что соглашение предполагает создание до 1 июня 2020 года соответствующей двусторонней законодательной базы. Именно "она позволит более свободно попадать белорусскому продовольствию на российский рынок", - подчеркнул посол.

Как ранее информировал "СОЮЗ", завершающий рывок в подготовке "дорожных карт" в Союзном государстве свидетельствует о приближающемся успешном финише. Уже сформирован практически весь интеграционный пакет, заявил накануне на приеме в посольстве России в Минске первый вице-премьер РБ Дмитрий Крутой.

По его мнению, осталось несколько вопросов, решение по которым, как ожидается, будет найдено в ближайшие дни. Член правительства выразил уверенность в том, что будет подобрано время, чтобы "лидеры в торжественной обстановке подписали или парафировали" двусторонний документ. Это, по его словам, "даст абсолютно беспрецедентный импульс развитию отношений".

А давая оценку проделанной в истекшие месяцы работе экспертной группы двух стран, первый вице-премьер признал, что первоначально она шла достаточно сложно. По его мнению, в этом не было ничего удивительного. Особенно с учетом геополитической ситуации, в результате которой Российская Федерация "столкнулась по сути с беспрецедентным внешним давлением и была вынуждена трансформировать свою экономическую и финансовую политику. Отсюда и бюджетная консолидация, налоговый маневр, политика импортозамещения", - пояснил содержание переговорного процесса Крутой.